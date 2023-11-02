Elektrikli otomobil pazarı her geçen gün büyümeye devam ediyor. Türkiye'de ise pazara yeni giren ve Tesla'nın en güçlü rakibi olarak gösterilen BYD, bu büyümenin en son örneği olarak dikkat çekiyor. Bugün ise test sürüşü ve inceleme konuğumuz BYD ATTO 3 modeli hem şık tasarımı hem özellikleri hem de fiyatı ile dikkatleri üzerine çekiyor. İşte BYD ATTO 3 özellikleri ve fiyatı…

BYD ATTO 3 özellikleri ve fiyatı

BYD ATTO 3, 150 kW (204 PS) motor gücü ve 310 Nm tork ile hızlanma konusunda etkileyici bir performans sunuyor. 0'dan 100 km/s hıza sadece 7.3 saniyede ulaşabiliyor. WLTP ölçümlerine göre 420 km menzil sunan bu elektrikli SUV, DC şarj ile sadece 29 dakikada %80 şarj olabiliyor. Ayrıca sürücüler, Eco, Normal ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş modu arasında seçim yapabiliyorlar.

Araç, elektrikli açılabilir panoramik sunroof, elektrikli bagaj kapağı, 18 inç alaşım jantlar, vegan deri direksiyon ve koltuklar, ısıtmalı ön koltuklar, müzik ritmine duyarlı çok renkli ambiyans aydınlatması, 15.6 inç elektrikli dönebilir multimedya ekranı, 8 hoparlörlü ses sistemi, sesli komut sistemi, akıllı telefon kablosuz şarj gibi bir dizi özellikle geliyor.

Buna ek olarak, 7 hava yastığı, ön çarpışma uyarı sistemi, otomatik acil durum frenleme sistemi, arka çarpışma uyarı sistemi, şerit takip asistanı, şerit değiştirme asistanı, trafik işareti tanıma özelliği ve akıllı hız sınırı kontrolü gibi güvenlik ve sürücü destek sistemlerine sahip.

BYD ATTO 3, bu etkileyici özellikleri ve rekabetçi fiyatı ile Türkiye'de elektrikli araç pazarında şüphesiz ki önemli bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Elektrikli SUV severler için cazip bir seçenek olan BYD ATTO 3, milyon 590 bin TL başlangıç fiyatı ile satışa sunuldu. Detaylı özellik tablosunu ise aşağıda bulabilirsiniz.