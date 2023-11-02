BYD ATTO 3 Özellikleri ve Fiyatı
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Elektrikli otomobil pazarında büyüyen BYD ATTO 3 modeli Türkiye'de satışa sunuldu. 150 kW motor gücü, 310 Nm tork ve 420 km menzil gibi özelliklere sahip olan araç, rekabetçi fiyatıyla dikkat çekiyor.
Elektrikli otomobil pazarı her geçen gün büyümeye devam ediyor. Türkiye'de ise pazara yeni giren ve Tesla'nın en güçlü rakibi olarak gösterilen BYD, bu büyümenin en son örneği olarak dikkat çekiyor. Bugün ise test sürüşü ve inceleme konuğumuz BYD ATTO 3 modeli hem şık tasarımı hem özellikleri hem de fiyatı ile dikkatleri üzerine çekiyor. İşte BYD ATTO 3 özellikleri ve fiyatı…
BYD ATTO 3 özellikleri ve fiyatı
BYD ATTO 3, 150 kW (204 PS) motor gücü ve 310 Nm tork ile hızlanma konusunda etkileyici bir performans sunuyor. 0'dan 100 km/s hıza sadece 7.3 saniyede ulaşabiliyor. WLTP ölçümlerine göre 420 km menzil sunan bu elektrikli SUV, DC şarj ile sadece 29 dakikada %80 şarj olabiliyor. Ayrıca sürücüler, Eco, Normal ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş modu arasında seçim yapabiliyorlar.
Araç, elektrikli açılabilir panoramik sunroof, elektrikli bagaj kapağı, 18 inç alaşım jantlar, vegan deri direksiyon ve koltuklar, ısıtmalı ön koltuklar, müzik ritmine duyarlı çok renkli ambiyans aydınlatması, 15.6 inç elektrikli dönebilir multimedya ekranı, 8 hoparlörlü ses sistemi, sesli komut sistemi, akıllı telefon kablosuz şarj gibi bir dizi özellikle geliyor.
Buna ek olarak, 7 hava yastığı, ön çarpışma uyarı sistemi, otomatik acil durum frenleme sistemi, arka çarpışma uyarı sistemi, şerit takip asistanı, şerit değiştirme asistanı, trafik işareti tanıma özelliği ve akıllı hız sınırı kontrolü gibi güvenlik ve sürücü destek sistemlerine sahip.
BYD ATTO 3, bu etkileyici özellikleri ve rekabetçi fiyatı ile Türkiye'de elektrikli araç pazarında şüphesiz ki önemli bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Elektrikli SUV severler için cazip bir seçenek olan BYD ATTO 3, milyon 590 bin TL başlangıç fiyatı ile satışa sunuldu. Detaylı özellik tablosunu ise aşağıda bulabilirsiniz.
Elektrikli bagaj kapağı 18 inç alaşım jantlar Sürdürülebilir vegan deri direksiyon ve koltuklar Isıtmalı ön koltuklar Isıtmalı ön koltuklar Müzik ritmine duyarlı çok renkli ambiyans aydınlatması 15.6 inç elektrikli dönebilir multimedya ekranı 8 hoparlörlü ses sistemi Sesli komut sistemi Akıllı telefon kablosuz şarjGüvenlik ve Sürücü Destek SistemleriHava Yastıkları7 adet hava yastığıÖn Çarpışma Uyarı SistemiEvetOtomatik Acil Durum Frenleme SistemiEvetArka Çarpışma Uyarı SistemiEvetŞerit Takip AsistanıEvetŞerit Değiştirme AsistanıEvetTrafik İşareti Tanıma ÖzelliğiEvetAkıllı Hız Sınırı KontrolüEvet
BYD ATTO 3 ÖzelliklerGenel BilgilerFiyat1 milyon 590 bin TLSegmentTam elektrikli C SUVTasarımWolfgang Egger imzalı "Ejderha Yüzü" tasarımUzunluk, Genişlik ve Yükseklik4,445 mm, 2,050 mm, 1,615 mmAks Aralığı2,720 mmBagaj Hacmi440 litre (Koltuklar katlandığında 1,338 litre)İç TasarımKabini Çevreleyen DetaylarBeyaz hatlar, kırmızı detaylarKabin TemasıSpor ve müzik temalarıyla tasarlandıEkranlar15.6 inç elektrikli dönebilir multimedya ekranıDireksiyonŞık ve ergonomikKoltuklarSpor vegan deri ön koltuklarDijital Gösterge Paneli5 inç'lik dijital gösterge paneliPerformans ve Güç ÜnitesiMotor Gücü150 kW (204 PS), 310 Nm torkHızlanma (0-100 km/s)7.3 saniyeMenzil420 km (WLTP ölçümlerine göre)Şarj Süresi (30-80%)29 dakika (DC şarj ile)Sürüş ModlarıEco, Normal, SportGreen NCAP Derecesi5 yıldızVtoL TeknolojisiElektronik ve elektrikli aletleri çalıştırabilmeŞarj KablosuStandart şarj kablosu ile güç sağlamaStandart DonanımElektrikli açılabilir panoramik sunroof
Elektrikli bagaj kapağı
18 inç alaşım jantlar
Sürdürülebilir vegan deri direksiyon ve koltuklar
Isıtmalı ön koltuklar
Isıtmalı ön koltuklar
Müzik ritmine duyarlı çok renkli ambiyans aydınlatması
15.6 inç elektrikli dönebilir multimedya ekranı
8 hoparlörlü ses sistemi
Sesli komut sistemi
Akıllı telefon kablosuz şarjGüvenlik ve Sürücü Destek SistemleriHava Yastıkları7 adet hava yastığıÖn Çarpışma Uyarı SistemiEvetOtomatik Acil Durum Frenleme SistemiEvetArka Çarpışma Uyarı SistemiEvetŞerit Takip AsistanıEvetŞerit Değiştirme AsistanıEvetTrafik İşareti Tanıma ÖzelliğiEvetAkıllı Hız Sınırı KontrolüEvet