BYD Atto 3 Münih IAA Mobility Fuarı'nda Tanıtıldı

BYD Atto 3, geniş kabin ve estetik tasarımıyla dikkat çeken bir elektrikli otomobil olarak Münih IAA Mobility Fuarı'nda görücüye çıktı. ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan tarafından ilk kez görüntülenen bu yeni SUV modeli, Avrupalı sürücülerin zevklerine göre tasarlandı.

BYD Atto 3 Münih IAA Mobility Fuarı'nda görücüye çıktı. Geniş kabin ve estetik tasarımıyla dikkat çeken Atto 3, Avrupalı sürücülerin zevklerine göre tasarlandı. Çin merkezli elektrikli otomobil üreticisinin yeni SUV modelini ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan ilk kez görüntüledi.

BYD Atto 3 özellikleri ve tasarımı nasıl?

4,4 metre uzunluğunda gelen BYD Atto 3, aerodinamik yapısıyla geniş bir iç hacim sunuyor. Şirketin açıklamasına göre iç tasarımı, spor salonu ekipmanlarından ilham alıyor. C segmentine hitap eden SUV, yüksek verimlilik vadeden elektrikli teknolojisiyle dikkat çekiyor. Atto 3'ün tüm detayları hemen aşağıdaki videomuzda.

Atto 3, 60,48 kWh batarya kapasitesine ve 150 kW enerji gücüne sahip. 0-100 km/s hızlanması sadece 7,3 saniye olan C segmenti SUV modeli, tek şarjla ortalama 420 km menzil sürüş vadediyor. 150 kW hızlı şarj desteği sayesinde 29 dakikada yüzde 30'dan yüzde 80'e dolum sunuyor.

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BYD'nin yeni nesil Blade batarya teknolojisine sahip Atto 3, Münih IAA Mobility Fuarı'nda ilgi görmeyi başardı. C segmentindeki SUV modelleri arasında rekabetçi olmaya aday görünüyor.

Fuarda ayrıca BYD Seal, Han ve Dolphin modelleri de görücüye çıktı. C ve D segmentine hitap eden bu elektrikli otomobiller, çok yakında Avrupa'da satışa sunulacak. Ülkemizde müşterilere açılacak ilk model ise BYD Atto 3 olacak. Ancak diğer modellerin de gecikmeyeceği düşünülüyor.