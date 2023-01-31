Halka arz takip eden vatandaşlar arama motorlarında Bülbüloğlu halka arz ne zaman? sorusu araştırıyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Bülbüloğlu halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar iseBVSAN ne zaman işlem görecek? Bülbüloğlu halka arz ne zaman? Bülbüloğlu kaç lot veriyor? Bülbüloğlu vinç halka arz oransal mı? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...

BVSAN ne zaman işlem görecek?sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Platform Turizm halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar BVSAN ne zaman işlem görecek? Bülbüloğlu halka arz ne zaman? Bülbüloğlu kaç lot veriyor? Bülbüloğlu vinç halka arz oransal mı? sorularını merak ediyor. İşte Bülbüloğlu halka arz tarihi!

BÜLBÜLOĞLU ORANSAL MI, EŞİT DAĞITIM MI?

Şirket halka arzda oransal dağıtım yapacak.

BÜLBÜLOĞLU HALKA ARZ NE ZAMAN?

Bülbüloğlu'nun halka arz tarihi 26-27-30 Ocak 2023 09:00-17:00 olarak belirlendi.

BÜLBÜLOĞLU HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Bülbüloğlu halka arz satın almak isteyenler Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alma işlemini gerçekleştirebilir.

BÜLBÜLOĞLU HALKA ARZ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Bülbüloğlu halka arz talep toplama tarihinin ardından borsada işlem görmeye başlayacak.

BÜLBÜLOĞLU HİSSE FİYATI NE?

Bülbüloğlu 31,00 TL'den halka arz olacak.

BÜLBÜLOĞLU HALKA HİSSE KODU NE?

Bülbüloğlu'nun hisse kodu #BVSAN olarak açıklandı.

BÜLBÜLOĞLU KAÇ LOT VERİYOR?

Bülbüloğluşirketi 11,500,000 Lot veriyor.