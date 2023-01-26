BVSAN hangi bankada? Bülbüloğlu vinç hangi bankalarda var? Bülbüloğlu halka arz ne zaman? Bülbüloğlu halka arz kodu ne? Bülbüloğlu kaç lot veriyor?

Geçtiğimiz günlerde Alfa solar halka arzından sonra şimdi de Bülbüloğlu halka arz ne zaman? sorusu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Bülbüloğlu halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Bülbüloğlu halka arz ne zaman? Bülbüloğlu halka arz fiyatı ne kadar? Bülbüloğlu halka arz kodu ne? Bülbüloğlu BVSAN kaç lot veriyor? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...