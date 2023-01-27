BVSAN eşit mi oransal mı? Bülbüloğlu halka arz ne zaman? Bülbüloğlu kaç lot veriyor? Bülbüloğlu vinç halka arz oransal mı?

Halka arz takip eden vatandaşlar arama motorlarında Bülbüloğlu halka arz ne zaman? sorusu araştırıyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Bülbüloğlu halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise BVSAN eşit mi oransal mı? Bülbüloğlu halka arz ne zaman? Bülbüloğlu kaç lot veriyor? Bülbüloğlu vinç halka arz oransal mı? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...