Buzz Aldrin olarak bilinen Amerikalı astronot 20 Ocak 1930'da dünyaya gelmiştir. 1969 yılında Apollo 11 uzay aracı ile Ay'a çıkan Aldrin hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Buzz Aldrin kimdir? Buzz Aldrin mesleği ne? Ay'a inen 2. insan kimdir? Buzz Aldrin hayatı ve biyografisi nedir?

Apollo 11 görevi kapsamında 20 Temmuz 1969'da Neil Armstrong'un ardından Ay'a ayak basan ikinci insan Buzz Aldrin, kimdir? Buzz Aldrin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BUZZ ALDRİN KİMDİR?

Doğum tarihi: 20 Ocak 1930

Kaç yaşında: 91 yaşında

Nereli: Glen Ridge, New Jersey, ABD

Uzay görevleri: Apollo 11, Gemini 12

Edwin Eugene "Buzz" Aldrin, Jr. (20 Ocak 1930, Montclair, New Jersey) Amerikan astronot, Ay'a ayak basan ikinci insan. Görev Komutanı Neil Armstrong'un ardından Ay'a ayak bastı.

1951'de ABD Askeri Akademisi West Point'ten mezun oldu. 1963'te Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde doktorasını tamamladı ve NASA tarafından uzayadamı kadrosuna seçildi. 11 Kasım 1966'da Gemini 12 uçuşuyla uzaya çıktı. 4 gün süren bu görev boyunca 3 kez uzay yürüyüşü yaptı.

20 Temmuz 1969'da Apollo 11 göreviyle Ay'a ayak bastı. 1971'de NASA'dan, 1972'de ABD ordusundan ayrılarak özel sektörde teknik danışman olarak çalıştı.

Ay'daki bir kratere ve 6470 numaralı gök taşına adı verilmiştir.