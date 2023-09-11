Buz Yolu filmi oyuncuları kim? Buz Yolu filmi konusu, oyuncuları ve Buz Yolu özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Buz Yolu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Buz Yolu konusu, özeti ve Buz Yolu oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Buz Yolu filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Buz Yolu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Buz Yolu filmini izleyecek olanların merak ettiği Buz Yolu konusu nedir, Buz Yolu oyuncuları kimler ve Buz Yolu özeti gibi konuları inceliyoruz.

BUZ YOLU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Buz Yolu, Jonathan Hensleigh tarafından yazılan ve yönetilen bir 2021 Amerikan aksiyon gerilim filmidir.

Buz Yolu filmi konusu: Bir karayolu nakliye şirketinin sahibi olan Goldenrod, tehlikeli bir görevde kendisine etmesi için sürücü Mike ile anlaşır. Kanada'nun kuzey bölgesinde bir elmas madeni çökmüştür ve insanlar büyük bir tehdit altında kendilerine yardım gelmesini bekler. Madencilerin yardımına gitmeye çalışan Mike, kendisini zorlu bir mücadelenin içinde bulur.

Oyuncular: