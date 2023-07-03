Bayburt'un Helva Köyü'nde Buz Mağarası'na düşen bir kişi hayatını kaybetti. İstanbul'da yaşayan Mehmet Taştan, yaz tatili için memleketi Bayburt'a gelmişti. Taştan, arkadaşlarıyla birlikte Buz Mağarası'nı gezerken 80 metrelik çukura düştü. AFAD ve jandarma ekipleri, Taştan'ın cansız bedenine ulaşmak için zorlu bir çalışma gerçekleştirdi. Taştan'ın cenazesi otopsi için Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Buz Mağarası'na düşen bir kişi hayatını kaybetti

BAYBURT - Bayburt'un Helva Köyü'nde Buz Mağarası'na düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan ve yaz tatili için memleketi Bayburt'un Helva Köyü'ne gelen Mehmet Taştan arkadaşları ile Helva Köyü'nde bulunan Buz Mağarası'nı gezdiği esnada 80 metrelik çukura düştü.

Olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri Mehmet Taştan'ın cansız bedenine zorlu bir çalışmanın ardından ulaştı. Taştan'ın cenazesi, sağlık ekipleri tarafından otopsi yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Taştan'ın İstanbul'da inşaat ve emlak sektöründe çalıştığı öğrenildi.