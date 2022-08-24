Bu akşam ekranlara gelen Buz Devri filminde Sid karakterinin hangi hayvan olduğu merak edildi. Sevilen karakter Sid hangi hayvan? merak ediliyor. Peki, Buz Devrindeki Sid hangi hayvan? Buz Devrindeki Sid Karakteri Gerçekte Hangi Hayvandır? Miskin (Tembel hayvan) nasıl yaşar?

Peki,Buz Devrindeki Sid hangi hayvan? Buz Devrindeki Sid Karakteri Gerçekte Hangi Hayvandır? Miskin (Tembel hayvan) nasıl yaşar? İşte detaylar haberimizde...

BUZ DEVRİ SİD HANGİ HAYVAN?

Filmlerde kişilerin ilgilendiği birçok konu bulunuyor. En çok izlenen buz devri filminde herkesin ilgisini çeken farklı karakterler bulunuyor. Sid karakteri en çok sevilen karakterler arasında bulunuyor. Bireyler ilgisini çeken sid karakterinin hangi canlı türü olduğunu öğrenmenin yollarını arıyor. İnternet sitelerinde araştırma yaparak sid karakterinin hangi hayvan türü olduğunu bilmek istiyor. Sid karakteri günümüzde miskin hayvanları olarak biliniyor. Miskinler, tembel hayvan olarak doğada yer alıyor. Hız kabiliyeti düşük olan canlı türleridir.

TEMBEL HAYVAN (MİSKİN) NEREDE YAŞAR?

Tembel hayvanlar, Orta ve Güney Amerika'da yaşayan Megalonychidae ve Bradypodidae familyalarına ait 6 türü kapsayan orta büyüklükteki memelilerdir.

Geçmiş jeolojik zamanlarda, Megatherium gibi büyük yer tembel hayvanları Güney Amerika'da ve Kuzey Amerika'nın bazı kısımlarında yaşamışlardır; fakat Son Buzul Çağı'ndan (Pleyistosen) sonra onlar da diğer bazı hayvanlar gibi birden yok olmuşlardır.

ÖZELLİKLERİ

Tüm memeliler arasında en yavaş hareket eden hayvanlar olarak bilinirler. Dakikada en fazla yarım metre kadar hareket ettiği hesaplanmıştır.

Tembel hayvanlar, günde 15 ila 18 saat uyuyarak en çok uyuyan hayvanların başında gelirler. Kalan zamanda ise yemek yerler ve tutundukları ağaç dalını değiştirirler. Pek fazla yemek yemeyip su içmedikleri de bilinmektedir, bu nedenle doğaya en az zararı olan hayvanlar olarak tanınırlar.

Tembel hayvanlar, keskin pençeleri sayesinde dalların üzerinde tersine doğru asılı bir şekilde yaşarlar. Yere ise yalnızca ağaç değiştirmek veya boşaltım yapabilmek için inerler.

Sürekli ters asılı oldukları için iç organlarının yerleri bile diğer memelilerden farklıdır. Hatta tüyleri de ters yöne uzar.

Yaşadıkları Kosta Rika'daki tembel hayvanların ana ölüm kaynakları elektrik tellerine takılmaları ve kaçak avcılardır.

Tembel hayvanlar ağaçlarda yaşamaya uyum sağlamalarına rağmen iyi yüzücülerdir.

GÖRÜNÜM

Tembel hayvanlar kısa, düz başlı, büyük gözlü, kısa burunlu, uzun bacaklı ve ufak kulaklı hayvanlardır. Ayrıca genellikle 6–7 cm uzunluğunda küt bir kuyruk taşırlar. Bütünüyle, tembel hayvanların vücutları genellikle 50 ila 60 cm arasındadır. Grimsi kahverengi tüyleri vardır. Ömürleri 30-40 senedir.

HAREKET

Tembel hayvanlar sadece gerekli olduğu zaman, onda da çok yavaşça hareket ederler; onlarla aynı ağırlıkta bulunan diğer hayvanların yarısı kadar kas dokuları vardır. Avcılarından gelen ani bir tehlikeyle çok nadir olsa da daha hızlı hareket edebilirler (dakikada 4,5 metre) fakat bunu yaptıklarında enerjilerinin büyük bir kısmını harcarlar.

Yerdeki en fazla hızları dakikada 1,5 metrededir. Çoğunlukla dakikada 15–30 cm ilerlerler.