Buz Devri filmi televizyonda izleyiciyle buluşuyor. Peki, Buz Devri filmi konusu nedir? Buz Devri filmi oyuncuları kimler? Buz Devri'ni kimler seslendiriyor? İşte detaylar haberimizde...

BUZ DEVRİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Buzul çağının hüküm sürmeye başladığı 20 bin yıl öncesinin ıssız ve korkunç dünyasında bir başlarına olan zavallı hayvanlar, buzullardan korunmak için güneye göç etmektedirler. Bunlara katılmayan iki kişi vardır: İşleri kendi bildiği gibi halletmeyi seven avare mamut Manfred ve hiçbir şey yapmadan yaşamaya bayılan tembel Sid. Bu ikisine, savunmasız ve ailesine kavuşması gereken bir insan yavrusu eklenince, insanlardan intikam almaya and içmiş keskin dişli kaplan Diego da, istenmediği bu garip ekibe dâhil olur. Ve böylece tüm zamanların en komik, en duygusal ve en tuhaf macerası başlar.

BUZ DEVRİ FİLMİ KÜNYE

Yapım Yılı : 2002

Yönetmen : Chris Wedge, Carlos Saldanha

Türü : Animasyon / Aile / Komedi

BUZ DEVRİ SESLENDİREN İSİMLER

Keyifli animasyon filmini seslendiren kadroda Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary ve Tara Strong gibi isimler yer alıyor.