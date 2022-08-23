Buz Devri filmi konusu nedir? Buz Devri filmi oyuncuları kimler? Buz Devri'ni kimler seslendiriyor?
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Filmin yönetmen koltuğunda Chris Wedge ve Carlos Saldanha oturuyor. Animasyon, aile ve komedi türlerinde olan film buzul çağının hüküm sürmeye başladığı 20 bin yıl öncesini konu alıyor. Peki, Buz Devri filmi konusu nedir? Buz Devri filmi oyuncuları kimler? Buz Devri'ni kimler seslendiriyor?
Buz Devri filmi televizyonda izleyiciyle buluşuyor. Peki, Buz Devri filmi konusu nedir? Buz Devri filmi oyuncuları kimler? Buz Devri'ni kimler seslendiriyor? İşte detaylar haberimizde...
Buzul çağının hüküm sürmeye başladığı 20 bin yıl öncesinin ıssız ve korkunç dünyasında bir başlarına olan zavallı hayvanlar, buzullardan korunmak için güneye göç etmektedirler. Bunlara katılmayan iki kişi vardır: İşleri kendi bildiği gibi halletmeyi seven avare mamut Manfred ve hiçbir şey yapmadan yaşamaya bayılan tembel Sid. Bu ikisine, savunmasız ve ailesine kavuşması gereken bir insan yavrusu eklenince, insanlardan intikam almaya and içmiş keskin dişli kaplan Diego da, istenmediği bu garip ekibe dâhil olur. Ve böylece tüm zamanların en komik, en duygusal ve en tuhaf macerası başlar.
Yapım Yılı : 2002
Yönetmen : Chris Wedge, Carlos Saldanha
Türü : Animasyon / Aile / Komedi
Keyifli animasyon filmini seslendiren kadroda Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary ve Tara Strong gibi isimler yer alıyor.