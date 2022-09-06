Buz Devri: Büyük Çarpışma'nın konusu nedir? Buz Devri 5 karakter seslendirmenleri kimdir? IMDB puanı ne?

Filmin Türkçe seslendirme kadrosunda; Ali Poyrazoğlu, Haluk Bilginer ve Yekta Kopan'ın, Altan Erkekli gibi isimler yer alıyor. Peki, Buz Devri : Büyük Çarpışma'nın konusu nedir? Buz Devri 5 karakter seslendirmenleri kimdir? IMDB puanları ne? İşte detaylar haberimizde...

BUZ DEVRİ: BÜYÜK ÇARPIŞMA'NIN KONUSU NEDİR?

Meşe palamudu delisi firavun faresi Scrat karnını doyurmaya çalışırken bir takım kozmik olayları tetikler ve bunun ucu Buz Devri'nin sevdiğimiz kahramanlarına dek ulaşır. Tetiklenen olaylar sonucu dünya bir kez daha yok olmanın eşiğine gelir. Bu kez de bir meteor dünyaya çarpacak bir hızla yörüngeye yaklaşmaktadır. Bunun sonucu olarak da dünyada değişiklikler meydana gelir. Meteorun küçük parçalarının çarpmasıyla birlikte ekip elektromanyetik alanı keşfeder. Ekibin beyni Buck da meteorun çarpmasını önlemek için bir plan öne sürer. Bu plan tuhaf ekibimizi Geotopia adındaki yepyeni bir yere sürükler. Buradaki kristaller ve egzantirik şehir sakinleri dünyayı kurtarmak için tek umuttur...

BUZ DEVRİ 5 KARAKTERLERİ VE SESLENDİRMENLERİ KİMDİR?

Manny -Ray Romano

Sid -John Leguizamo

Diego- Denis Leary

Scratt- Chris Wedge

Ellie -Queen Latifah

Crash-Seann William Scott

Eddie-Josh Peck

Buck-Simon Pegg

Peaches- Keke Palmer

Granny-Wanda Sykes

Shira-Jennifer Lopez

Julian-Adam DeVine

Roger-Max Greenfield

Gavin-Nick Offerman

Gertie-Stephanie Beatriz

Shangri Llama-Jesse Tyler Ferguson

Brooke-Jessie J

Teddy-Michael Strahan

Francine-Melissa Rauch

Filmin Türkçe seslendirme kadrosunda; Ali Poyrazoğlu, Haluk Bilginer ve Yekta Kopan'ın yanı sıra Altan Erkekli, Ecem Uzun, Didem Barış Atlıhan ve Barış Özgenç gibi isimler yer alıyor.

BUZ DEVRİ 5 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Buz Devri 5 filminin İMDb puanı 5.6 olarak karşımıza çıkıyor.

BUZ DEVRİ SERİSİNİN DİĞER FİLMLERİ?

Buz Devri

Buz Devri 2: Erime Başlıyor

Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı

Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor