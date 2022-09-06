Buz Devri: Büyük Çarpışma'nın konusu nedir? Buz Devri 5 karakter seslendirmenleri kimdir? IMDB puanı ne?
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2016 yılında vizyona giren Buz Devri 5 Büyük Çarpışma filmi, bugün ekranlarda izleyiciyle tekrar buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Buz Devri: Büyük Çarpışma'nın konusu nedir? Buz Devri 5 karakter seslendirmenleri kimdir? IMDB puanları ne?
Filmin Türkçe seslendirme kadrosunda; Ali Poyrazoğlu, Haluk Bilginer ve Yekta Kopan'ın, Altan Erkekli gibi isimler yer alıyor. Peki, Buz Devri : Büyük Çarpışma'nın konusu nedir? Buz Devri 5 karakter seslendirmenleri kimdir? IMDB puanları ne? İşte detaylar haberimizde...
Meşe palamudu delisi firavun faresi Scrat karnını doyurmaya çalışırken bir takım kozmik olayları tetikler ve bunun ucu Buz Devri'nin sevdiğimiz kahramanlarına dek ulaşır. Tetiklenen olaylar sonucu dünya bir kez daha yok olmanın eşiğine gelir. Bu kez de bir meteor dünyaya çarpacak bir hızla yörüngeye yaklaşmaktadır. Bunun sonucu olarak da dünyada değişiklikler meydana gelir. Meteorun küçük parçalarının çarpmasıyla birlikte ekip elektromanyetik alanı keşfeder. Ekibin beyni Buck da meteorun çarpmasını önlemek için bir plan öne sürer. Bu plan tuhaf ekibimizi Geotopia adındaki yepyeni bir yere sürükler. Buradaki kristaller ve egzantirik şehir sakinleri dünyayı kurtarmak için tek umuttur...
Manny -Ray Romano
Sid -John Leguizamo
Diego- Denis Leary
Scratt- Chris Wedge
Ellie -Queen Latifah
Crash-Seann William Scott
Eddie-Josh Peck
Buck-Simon Pegg
Peaches- Keke Palmer
Granny-Wanda Sykes
Shira-Jennifer Lopez
Julian-Adam DeVine
Roger-Max Greenfield
Gavin-Nick Offerman
Gertie-Stephanie Beatriz
Shangri Llama-Jesse Tyler Ferguson
Brooke-Jessie J
Teddy-Michael Strahan
Francine-Melissa Rauch
Filmin Türkçe seslendirme kadrosunda; Ali Poyrazoğlu, Haluk Bilginer ve Yekta Kopan'ın yanı sıra Altan Erkekli, Ecem Uzun, Didem Barış Atlıhan ve Barış Özgenç gibi isimler yer alıyor.
Buz Devri 5 filminin İMDb puanı 5.6 olarak karşımıza çıkıyor.
Buz Devri
Buz Devri 2: Erime Başlıyor
Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı
Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor