Buz Devri 2 seslendirme kadrosu! Buz Devri 2 seslendirme kadrosunda kimler var, Türkçe dublaj seslendirenler kim?

Popüler animasyon filmi Buz Devri'nin ikinci serisi için seslendirme kadrosu merak ediliyor. Filmin hayranları, seslendirme kadrosunun kimlerden oluştuğunu araştırıyor. Peki Buz Devri 2 seslendirme kadrosunda kimler var, Türkçe dublaj seslendirenler kim? İşte, Buz Devri 2 seslendirme kadrosu!

Buz Devri 2 seslendirme kadrosu! Popüler animasyon filmi Buz Devri'nin ikinci serisi için seslendirme kadrosu merak ediliyor. Filmin hayranları, seslendirme kadrosunun kimlerden oluştuğunu araştırıyor. Peki Buz Devri 2 seslendirme kadrosunda kimler var, Türkçe dublaj seslendirenler kim? İşte, Buz Devri 2 seslendirme kadrosu haberimizde...

"BUZ DEVRİ 2: ERİME BAŞLIYOR" SESLENDİRME KADROSU

Ray Romano - Manny: Ali Poyrazoğlu

John Leguizamo - Sid: Yekta Kopan

Denis Leary - Diego: Haluk Bilginer

Queen Latifah - Ellie: Ayça Bingöl

Seann William Scott - Crash: Umut Tabak

Josh Peck - Eddie: Ahmet Taşar

Will Arnett - Silahşör Akbaba: Hakkı Ergök

Jay Leno - Hızlı Tony: Gazanfer Ündüz

Clea Lewis - Cüce Miskin: Özge Çatıkkaş

Alex Sullivan - James: Onur Kırış

Tom Fahn - Stu: Emin Yaraç

BUZ DEVRİ 2 KONUSU

Buz Devri'nden hatırlayacağımız, tüylü mamut Manny, bir smilodon Diego ve üç parmaklı tembel hayvan Sid bu filmde de mevcut, film Buz Devri'nin sonunda bir vadide yaşayan karakterlerin, erimeyle oluşacak su baskınından kaçışını konu alıyor.

Manfred (mamut) hâlâ kendi türünden biriyle karşılaşmamıştır. Dünya'da kalan son mamut olduğuna inanmaya başlarken Ellie ile tanışır, ancak Ellie kendisinin mamut olduğunu kabul etmemektedir. Kardeşlerim dediği Eddie ve Crash, ilk filmden tanıdığımız karakterlere katılır ve su baskınından kaçış başlar.

Scrat (firavun faresi) bu filmde de bir önceki gibi arada sırada ortaya çıkıp meşe palamudunu kovalamaya devam ediyor.