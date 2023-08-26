Buz Devri 2 karakterleri! Buz Devri karakter isimleri nedir?
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Buz Devri 2 filminde yer alan karakterler, izleyicilerin hafızasında derin izler bıraktı. Film, çeşitli yaş gruplarından izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı ve karakterlerin her biri, kendine özgü özellikleri ve hikayeleri ile dikkat çekti. Peki, Buz Devri karakter isimleri nedir? İşte Buz Devri 2 karakterleri!
Buz Devri 2 karakterleri! Buz Devri 2 filminde yer alan karakterler, izleyicilerin hafızasında derin izler bıraktı. Film, çeşitli yaş gruplarından izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı ve karakterlerin her biri, kendine özgü özellikleri ve hikayeleri ile dikkat çekti. Peki, Buz Devri karakter isimleri nedir? İşte Buz Devri 2 karakterleri haberimizde...
- Ray Romano (Manfred)
- John Leguizamo (Sid)
- Denis Leary (Diego)
- S.William Scott (Crash)
- Josh Peck (Eddie)
- Queen Latifah (Ellie)
- Chris Wedge (Scrat)
- Ray Romano - Manny: Ali Poyrazoğlu
- John Leguizamo - Sid: Yekta Kopan
- Denis Leary - Diego: Haluk Bilginer
- Queen Latifah - Ellie: Ayça Bingöl
- Seann William Scott - Crash: Umut Tabak
- Josh Peck - Eddie: Ahmet Taşar
- Will Arnett - Silahşör Akbaba: Hakkı Ergök
- Jay Leno - Hızlı Tony: Gazanfer Ündüz
- Clea Lewis - Cüce Miskin: Özge Çatıkkaş
- Alex Sullivan - James: Onur Kırış
- Tom Fahn - Stu: Emin Yaraç
Buz Devri'nden hatırlayacağımız, tüylü mamut Manny, bir smilodon Diego ve üç parmaklı tembel hayvan Sid bu filmde de mevcut, film Buz Devri'nin sonunda bir vadide yaşayan karakterlerin, erimeyle oluşacak su baskınından kaçışını konu alıyor.
Manfred (mamut) hâlâ kendi türünden biriyle karşılaşmamıştır. Dünya'da kalan son mamut olduğuna inanmaya başlarken Ellie ile tanışır, ancak Ellie kendisinin mamut olduğunu kabul etmemektedir. Kardeşlerim dediği Eddie ve Crash, ilk filmden tanıdığımız karakterlere katılır ve su baskınından kaçış başlar.
Scrat (firavun faresi) bu filmde de bir önceki gibi arada sırada ortaya çıkıp meşe palamudunu kovalamaya devam ediyor.