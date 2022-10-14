Avrupa'nın en büyük buz pisti olma özelliğini taşıyan Buz adası hakkında birçok detay merak ediliyor. Pisti ziyaret etmek isteyen birçok kişi Buz adası nerede? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan Avrupa'nın en büyük buz pisti olma özelliğini taşıyan Buz adası nerede? Buz pisti olan Buz adası nerede?

14 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılışı gerçekleştirilecek olan Ve İstanbul'da yer alan Avrupa'nın en büyük buz pisti olma özelliğini taşıyan Buz adası nerede? Sorusu, pisti ziyaret etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Buz adası nerede? Buz pisti olan Buz adası nerede?

BUZ ADASI NEREDE?

İstanbul'da yer alan ve 14 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılışı gerçekleştirilecek olan buz adası, Zeytinburnunda'dır. Pisti ziyaret etmek isteyen vatandaşlar açılış tarihinden itibaren pisti ve beraberinde açılışı gerçekleştirilecek olan millet bahçesini ziyaret edebilirler.