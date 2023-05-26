Büyülü Dağ İletişim Ajansı, Sanatçı Ege'nin İletişim Çalışmalarından Sorumlu Olacak

İletişim sektörüne hızlı bir giriş yapan Büyülü Dağ İletişim Ajansı önemli işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. Ajans; çeyrek asırlık müzik kariyerine "Yaz Aşkım, Delice Bir Sevda, Hurma Gözlüm, Sevildiğini Bil Yeter" gibi unutulmaz şarkılar sanatçı Ege’nin tüm iletişim çalışmalarından sorumlu olacak. Türk pop ve Latin müziği sanatçısı Ege’nin basın ile ilişkileri Büyülü Dağ İletişim Ajansı tarafından yürütülecek.

İletişim sektörüne hızlı bir giriş yapan Büyülü Dağ İletişim Ajansı önemli işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. Ajans; çeyrek asırlık müzik kariyerine "Yaz Aşkım, Delice Bir Sevda, Hurma Gözlüm, Sevildiğini Bil Yeter" gibi unutulmaz şarkılar sanatçı Ege'nin tüm iletişim çalışmalarından sorumlu olacak. Türk pop ve Latin müziği sanatçısı Ege'nin basın ile ilişkileri Büyülü Dağ İletişim Ajansı tarafından yürütülecek.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından da paylaşan Ege, Büyülü Dağ İletişim Ajansı ile iş birliği konusunda şunları kaydetti:

"HEYECANLI VE MUTLUYUM"

"Bir sanatçı için en üzücü şey bir fikrinin bir üretiminin ya da onca emek ve uğraştan sonra bir eserinin topluma ulaşamamasıdır. Iletişim kanallarının çoğaldığı ama iletişimsizliğin de bir o kadar arttığı bir dönemde sizin sesinizi duyurabilecek bir organizasyonun olması büyük bir şans. Büyülü Dağ İletişim Ajansı'nın genç dinamik ekibi ile yeni bir döneme başlamanın heyecanı ve mutluluğunu taşıyorum. Güzellik, mutluluk paylaştığımız nice haberlerde buluşmak dileğiyle."