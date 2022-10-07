Büyükelçi maaşları ne kadar? Büyükelçi maaşları 2022!

Büyükelçi, başka bir ülkede siyasi ve hukuki olarak kendi ülkesini temsil eden kişidir. Büyükelçiler, görevli bulundukları ülkede, vatandaşı oldukları ülkenin devlet başkanını temsil eder. Peki, Büyükelçi maaşları ne kadar? İşte, Büyükelçi maaşları 2022!

Büyükelçi maaşları ne kadar? Büyükelçi, başka bir ülkede siyasi ve hukuki olarak kendi ülkesini temsil eden kişidir. Büyükelçiler, görevli bulundukları ülkede, vatandaşı oldukları ülkenin devlet başkanını temsil eder. Peki, Büyükelçi maaşları ne kadar? İşte, Büyükelçi maaşları 2022 haberimizde...

BÜYÜKELÇİ MAAŞLARI

Büyükelçi maaşları görev yapılan ülke ve o ülkenin ekonomik koşullarına göre değişiklik göstermektedir. Maaşlar 5-10 bin dolar civarındadır.

Dışişleri Bakanlığı mensubu Devlet Memurlarına merkezde aylıkları yanında"Dışişleri Hizmetleri Tazminatı" ödenir.

Sürekli görevle yurtdışına atanan memurların maaşları ise ülkelerin pahalılık düzeyi ve yaşam koşullarına göre Bakanlığımız, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Bakanlığınca hazırlanan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca farklı emsal grupları çerçevesinde ödenir. Memurların yurtdışı aylıkları memuriyet kategorisine göre değişen, A, B ve C olmak üzere üç farklı katsayı cetvelinden hesaplanır. Farklı katsayı cetveli uygulanmasındaki amaçtemsil ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamaktır.

Söz konusu maaş katsayıları evli ve eşi çalışmayan memura eşi için %5, ilk iki çocuğunun her biri için ise %2,5 artırılarak uygulanır.

Ev kiralarının yüksek olduğu birçok ülkede, memurlarımızca ödenen kira bedelinin aylıklarının belli bir oranını aşması halinde "kira katkısı" adı altında Devlet katkısı sağlanır.

Atamalar yoluyla yer değiştirmelerde taşınma ve ulaşım masraflarını karşılamak üzere ayrıca ödemeler yapılır.

BÜYÜKELÇİ GÖREVLERİ NELERDİR?

Devletler Genel Hukukunun bir sonucu olarak kurulurlar. Diplomatik olarak diğer ülkelerle iletişim kurarlar. Ülkesi adına, başka bir ülkede üst düzey faaliyette bulunurlar. Büyükelçilik binası ve arazisi görev yapılan ülkenin başkentinde bulunur. Örneğin Türkiye'nin Almanya Büyükelçiliği Berlin'de yer alır. İhtiyaç varsa başka şehirlerde Elçilik açılabilir. Örneğin New York'da Türk Elçiliği vardır, ama Büyükelçilik Waşington'da bulunur. Ülkenin vatandaşlarının değil doğrudan devletin kendisine ait işlemler gerçekleştirilir. Büyükelçilerin sınırsız diplomatik dokunulmazlıkları vardır

Büyükelçiler, temsil ettikleri ülke devlet ba?kanının imzasını ta?ıyan bir "güven mektubu"nu (İtimatname) atandıkları ülke devlet başkanına özel bir törenle arz eder ve ancak bu törenden sonra resmen göreve başlamış kabul olunurlar. Demokrasilerde büyükelçiler ülkelerinde sorumlu hükûmet tarafından atansa da, devlet başkanının kişisel temsilcisi olduklarından, hükûmetler bu atamaları gerçekleştirmeden önce, sembolik yetkili devlet başkanlarından dahi ön onay almaya gerek duyarlar. Büyükelçi atamalarında, temsilcinin görev yapacağı ülke(ler) hükûmet(ler)inden de diplomasi dilinde "agreman" denilen ön onay alınır. Devletler, diplomatik ilişkide bulundukları her ülkeye mukim bir büyükelçi göndermeyebilirler. Onun yerine bir ülkede mukim olan büyükelçi çevre ülkelerden bazıları nezdinde de akredite olunabilir.

Büyükelçinin temsil işlevi dışındaki başlıca görevi, ülkesi ile nezdinde görevli bulunduğu ülke(ler) arasında siyasi, askeri, ekonomik, toplumsal, kültürel vb. ilişkileri geliştirmeye çalı?maktır.

Görev süresi sona eren bir büyükelçi, yine kendi devlet başkanının imzasını taşıyan, görevli bulunduğu ülke(ler) devlet başkan(lar)ına muhatap bir mektup ile geri çağrılır. Uygulamada, bu mektup, genellikle, görev yerine yeni gelen büyükelçi tarafından, kendi güven mektubu ile birlikte, nezdine atanılan devlet başkanına takdim olunur.