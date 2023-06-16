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Büyükelçi kararnamesi yayınlandı mı? Yeni büyükelçi atamaları belli oldu mu? Hakan Fidan'ın ilk büyükelçi atamasını gerçekleştirdi! konuları gündeme geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti. Büyükelçi kararnamesi yayınlandı mı ve yeni büyükelçi atamaları belli oldu mu sorularına yanıt aranıyor. Büyükelçi kararnamesi yayınlandı mı? Yeni büyükelçi atamaları belli oldu mu? Hakan Fidan'ın ilk büyükelçi atamasını gerçekleştirdi! Detaylar haberimizdedir…

BÜYÜKELÇİ KARARNAMESİ YAYINLANDI MI?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ ederken, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği görevi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç'e verildi.

YENİ BÜYÜKELÇİ ATAMALARI BELLİ OLDU MU?

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, yeni görevleri tebliğ ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu. Buna göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Bilgiç, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi olarak görevlendirildi. KKTC'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın torunu Rauf Alp Denktaş ise Varşova Büyükelçisi oldu.

2015'te Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı olarak göreve başlayan, 2019'dan bugüne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Şubat 2022'den bu yana Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

Rauf Alp Denktaş

Tanju Bilgiç

HAKAN FİDAN'IN İLK BÜYÜKELÇİ ATAMASINI GERÇEKLEŞTİRDİ!