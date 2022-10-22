Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalardan bir tanesi olan Büyükçekmece - Türk Telekom maçının yaklaşması ile birlikte birçok kişi Büyükçekmece - Türk Telekom maçı ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Büyükçekmece - Türk Telekom maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu oldu. Peki, Büyükçekmece - Türk Telekom maçı ne zaman? Büyükçekmece - Türk Telekom maçı hangi kanalda, saat kaçta? şifreli mi?

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BÜYÜKÇEKMECE - TÜRK TELEKOM MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Büyükçekmece - Türk Telekom maçı 22 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da, Gazanfer Bilge Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

BÜYÜKÇEKMECE - TÜRK TELEKOM MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

22 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Büyükçekmece - Türk Telekom karşılaşması saat 15:30'da Bein Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak ve Bein Sports 5 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.