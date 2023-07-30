İstanbul Yerel Seçimleri doğrultusunda halk, belediye başkanını seçmek için oy kullandı. Peki, Büyükçekmece hangi parti? Büyükçekmece belediyesi hangi parti tarafından yönetiliyor? Büyükçekmece Yerel Seçim Sonuçları!

2019 Yerel Seçimlerinde; belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi için Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar; DSP'nin adayı ise Muammer Aydın oldu. Peki, Büyükçekmece hangi parti? Büyükçekmece belediyesi hangi parti tarafından yönetiliyor? Büyükçekmece Yerel Seçim Sonuçları!

BÜYÜKÇEKMECE HANGİ PARTİ?

İstanbul il il seçim sonuçlarına göre, Ekrem İmamoğlu %48,80 oy alırken Binali Yıldırım %48,55 oy aldı. Ardından AK Parti, Yüksek Seçim Kurulu'na geçersiz oyların yeniden sayılması ve hatalı sandık tutanaklarının düzeltilmesi talebiyle itirazda bulundu. 2019 İstanbul Yerel Seçimi, YSK tarafından iptal edildi ve 23 Haziran 2019'da tekrardan sandığa gidildi. Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçlarına göre, Binali Yıldırım %45 oy alırken Ekrem İmamoğlu %54,22 oy alarak yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.