Büyükçekmece Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI izleme linki var mı?

Güncelleme:
Basketbol Süper Ligi'nde Büyükçekmece ile Galatasaray MCT Technic karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen basketbol tutkunları, maçın hangi kanalda yayınlanacağını, saatini ve yayının şifresiz olup olmadığını araştırıyor.

Büyükçekmece ile Galatasaray MCT Technic'in mücadele edeceği bu önemli lig karşılaşması için yayın bilgileri merak konusu. Sporseverler, müsabakanın ne zaman başlayacağını ve yayıncı kuruluş detaylarını öğrenmek üzere sorgulamalar yapıyor.

BÜYÜKÇEKMECE – GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

14 Kasım 2025 Cuma günü oynanacak Büyükçekmece – Galatasaray MCT Technic karşılaşması, Basketbol Süper Ligi kapsamında seyircilerle buluşacak. Mücadele, beIN Sports 5 ve beIN Sports Haber ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

BEIN SPORTS 5 CANLI YAYIN FREKANS VE ERİŞİM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı şifreli olarak yayımlayacak olan beIN Sports 5'e; Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallardan, ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden ulaşılabiliyor.

BEIN SPORTS HABER CANLI YAYIN FREKANS VE ERİŞİM BİLGİLERİ

Müsabakayı şifresiz şekilde yayınlayacak beIN Sports Haber ise; Digiturk 85, Kablo TV 223 üzerinden, Türksat uydusu ve çevrim içi platformlar aracılığıyla izlenebiliyor.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Büyükçekmece ile Galatasaray MCT Technic arasındaki karşılaşma 14 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen mücadele, 19.00'da start alacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Bu önemli Basketbol Süper Ligi karşılaşmasına İstanbul ev sahipliği yapacak. Maç, Gazanfer Bilge Spor Salonu nda oynanacak.

