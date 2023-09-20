20 Eylül günü Büyükçekmece'de meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar Büyükçekmece elektrik ne zaman gelecek? sorusunu araştırdı. Meydana gelen elektrik kesitinin ne zaman son bulacağı merak edilirken arama motorlarında Büyükçekmece elektrik ne zaman gelecek? 20 Eylül Büyükçekmece elektrik kesintisi ne zaman bitecek? soruları aratıldı.

Büyükçekmece elektrik ne zaman gelecek? sorusu 20 Eylül günü Büyükçekmece'de meydana gelen elektrik kesintisinin ardından aratıldı. Elektriklerin ne zaman geleceği merak konusu olmuşken arama motorlarında Büyükçekmece elektrik ne zaman gelecek? 20 Eylül Büyükçekmeceelektrik kesintisi ne zaman bitecek? sorularına yanıt arandı.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

20 Eylül günü Büyükçekmece'de meydana gelen elektrik kesintisi hakkında BEDAŞ internet sitesinde bilgiler şöyle yer aldı:

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah BALATA, DOLMABAHÇE, HANIMELİ 5, KARTOPU, KASIMPATI, KOLEJ, KUŞKONMAZ, PORTAKAL, ÖZGÜRLÜK, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 20/09/2023 09:00:00 - 20/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.