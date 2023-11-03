Büyükçekmece'de elektriği kesilen vatandaşlar Büyükçekmece elektrik ne zaman gelecek? Büyükçekmece 3 Kasım elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

Büyükçekmece elektrik ne zaman gelecek? Büyükçekmece 3 Kasım elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtımından sorumlu şirket BEDAŞ, vatandaşların mağduriyetini gidermek ve önlem almaları adına planlı kesintileri öncesinde haber veriyor. Peki, Büyükçekmece elektrik ne zaman gelecek? Büyükçekmece 3 Kasım elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İşte detaylar…

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

Büyükçekmece planlı-plansız güncel elektrik kesintisi listelenmiştir.

Kesinti Başlangıç Zamanı : 3-11-2023 Cuma Saat :09:00:00

Beklenen Kesinti Bitişi : 3.11.2023 Saat :17:00:00

Elektrik Kesintisi Neden Oldu : Yatırım / Dönüşüm Çalışması

İlçe : Büyükçekmece

Şehir : İstanbul

Kesinti Yaşanacak Alanlar : MERKEZ-ATATÜRK mh CÜNEYT ARKIN, KORDONBOYU sk / FATİH mh 2. KORDONBOYU, ADNAN ŞENSES, AYHAN IŞIK, DENİZ, EREKE, GAZİ MUSTAFA, HULUSİ KENTMEN, KORDONBOYU, METİN AKPINAR, NASRETTİN HOCA, PAPATYA, PELİN, SAFİYE AYLA, SULTAN FATİH, ZEKİ ALASYA, ZÜMRÜT sk

Kesintinin Süresi Ne Kadar? : 8 saat

Haberin Doğrulandığı Kurum : Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ

BÜYÜKÇEKMECE 3 KASIM ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Planlı olan bu elektrik kesintisi 3-11-2023 Cuma Saat :09:00:00 başlayıp 3.11.2023 Saat :17:00:00 bitmiştir.