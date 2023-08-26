Sosyal medya üzerinde yer almakta olan haberler nedeniyle Büyükçekmece'de yangın mı var? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Büyükçekmece'de yangın mı var? Büyükçekmece'de yangın söndürüldü mü?

Büyükçekmece'de yangın mı var? Sorusu, sosyal medya üzerinde yer almakta olan iddialar nedeniyle arama motorları üzerinde araştırılıyor ve sorgulatılıyor. Büyükçekmece'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Peki, Büyükçekmece'de yangın mı var? Büyükçekmece'de yangın söndürüldü mü?

BÜYÜKÇEKMECE'DE YANGIN MI VAR?

Büyükçekmece'de TÜYAP mevkiinde otlarda çıkan yangın, yol kenarındaki ağaçlara sıçradı. Yangının çevredeki binalara yakın bölgede çıkması nedeniyle olay yerine İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekibi sevk edildi. Büyükçekmece'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.