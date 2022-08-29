Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükçekmece'de tilki gören çocuğun heyecanı

Genel Haberleri

Büyükçekmece'de akşam saatlerinde evinin önünde tilki gören bir çocuk hem heyecanlandı hem de o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Büyükçekmece'de akşam saatlerinde evinin önünde tilki gören bir çocuk hem heyecanlandı hem de o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Büyükçekmece Tepecik'te önceki gün akşam saatlerinde bir çocuk evinin önünde tilki gördü. Heyecanlanan çocuk tilkiyi cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntü almak için tilkinin peşinde koşan çocuk bir yandan da arkadaşlarına seslendi. Tilki daha sonra karanlıkta gözden kayboldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Büyükçekmece Genel Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title