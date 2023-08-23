Büyükçekmece'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Dizdariye Mahallesi Seçkin Sokak'ta park halindeki 35 YU 478 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.