Büyükçekmece'de Park Halindeki Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

BÜYÜKÇEKMECE'de park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi Seçkin Sokak'ta saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Otomobilini yol kenarına park eden sürücü, yaklaşık 15 dakika sonra aracından dumanların yükseldiğini fark etti. Otomobil sahibi ve çevredekiler yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek aracı söndürmeye çalıştı. Yangın söndürülemeyince itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alev alev yanan araca müdahale etmeye başladı. İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması devam ediyor.