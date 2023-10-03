Büyükçekmece'de Kentsel Dönüşüm Devam Ediyor

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar 48 bin konutun yenilendiğini belirten Akgün, önlerinde yüzde 35'lik bir kısım kaldığını ve 3 yıl içinde tamamlayacaklarını söyledi. Akgün, depreme hazırlık projelerinin devam edeceğini ve kentsel dönüşüm kanununda ilaveler yapılmasını talep etti.

Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm için Fatih Mahallesi'nde yapılan bina yıkımı sırasında çeşitli açıklamalarda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 'Şu ana kadar Büyükçekmece'de 48 bin binamızı yeniledik. Önümüzde yüzde 35'lik bir kısım kaldı. 3 yıl içerisinde bu sorunu çözerek Büyükçekmece'de olası büyük Marmara depreminde vatandaşımızın burnunun kanamasını engelleyeceğiz' dedi.

Büyükçekmece'de devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, Fatih Mahallesi'nde; bulunan 5 blok ve 88 bağımsız bölümden oluşan yapılar yıkıldı.

'HİÇ KİMSEDEN YARDIM BEKLEMEDEN ÇALIŞMALARIMIZI YAPTIK'

Yıkım sırasında konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 'Kentsel dönüşüm için hiç kimseden bir yardım beklemedik. Hiçbir yerden bir yardım gelmeyecek düşüncesiyle şu ana kadar belediye, vatandaş ve müteahhit üçgeninde 48 bin konutumuzu yeniledik. Hem 200 binden fazla vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağladığı konutlara, depreme dayanıklı evlerine taşıdık. Hem de şehrin otopark, peyzaj ve silüet sorununu çözmeye başladık. Büyükçekmece, beyaz şehir görünümüne kavuştu. Yeni yapılan binalar Akdeniz mimarisine uygun olarak yapılmıştır' açıklamasını yaptı.

'3 YIL İÇİNDE KALAN KISMI TAMAMLAYACAĞIZ'

Şu ana kadar 48 bin konutu yenilediklerini belirten Akgün, 'Önümüzde bir yüzde 35'lik bir kısım kaldı. 3 yıl içerisinde bu sorunu çözerek kalan yüzde 35'lik kısmı da çözerek Büyükçekmece'de olası Büyük Marmara depreminde vatandaşımızın burnunun kanamasını engellemeyeceğiz. 1999 depreminden sonra depremin olacağını herkes biliyor ama İstanbul'u depreme hazırlayamadık. Eğer bu görünüm devam ederse olası büyük depremde, İstanbul'da yüz binlerce vatandaşımızı kaybedeceğimizi adım gibi biliyorum. Ama bizim hedefimiz, mega projemiz Büyükçekmece'yi depreme hazırlamaktır. Çoğu gitti, azı kaldı' ifadelerini kullandı.

'TEBLİGAT SÜRESİ AZALTILMALIDIR'

Büyükşehir Belediye Meclisinden Kumburgaz sahilinin imar planı çıktığı anda depreme hazırlık projelerini aynen devam ettireceklerini de vurgulayan Akgün son olarak şunları söyledi:

'En büyük sorunumuz Büyükşehir Meclisinden; Tepecik'in, Türkoba'nın ve Kumburgaz sahilinin imar planının çıkmasıdır. Bu arada dün meclis, Ankara çalışmaya başladı. En acil beklentimiz kentsel dönüşüm kanununa yeni ilaveler yapılarak önümüzdeki engellerin kaldırılmasıdır. Nedir; yüzde 100-75'in muvafakata alınarak binaya ruhsat verilmesi değil, yüzde 51'in ya da bir kişinin müracaatıyla o apartmanın ruhsatını verilmesini sağlamaktır. Tebligat kanunu değiştirilerek yeni teknolojik şartlar dikkate alınarak tebligat süresi azaltılmalıdır.'