Büyükçekmece'de kar bulutlarının geçişi böyle görüntülendi - Haberler

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Büyükçekmece'de kar bulutlarının geçişi böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Murat Delice - Genel
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Büyükçekmece'de kar bulutlarının geçişi böyle görüntülendi Büyükçekmece'de denizin üstünde gün batımı öncesinde kar bulutlarının geliş anı etkileyici görüntüler oluşturdu.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece'de kar bulutlarının geçişi böyle görüntülendi

İSTANBUL - Büyükçekmece'de denizin üstünde gün batımı öncesinde kar bulutlarının geliş anı etkileyici görüntüler oluşturdu.

Kent genelinde üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, zaman zaman olumsuzluklar yaşatıyor. Yaşanan olumsuzlukların yanı sıra kar yağışı sırasında ve sonrasında kartpostallık görüntülerin oluşmasına sahne oluyor. Büyükçekmece'de Marmara denizi manzarasıyla bir vatandaş tarafından time lapse(hızlandırılmış) çekim tekniğiyle çekilen görüntüde ise, gün batımı ve sonrasında kar bulutlarının gelişi görülüyor. Görüntü etkileyici anlara sahne oldu.

Büyükçekmece'de kar bulutlarının geçişi böyle görüntülendi

Büyükçekmece'de kar bulutlarının geçişi böyle görüntülendi

Büyükçekmece'de kar bulutlarının geçişi böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - Genel

Büyükçekmece, kar, Genel, Haberler

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