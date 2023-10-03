Büyükçekmece'de Deprem Riski Bulunan 5 Blok ve 88 Bağımsız Bölüm Yıkıldı

Büyükçekmece'de, deprem riski bulunan 5 blok ve 88 bağımsız bölümün yıkımı yapıldı.

Fatih Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında riskli yapılar belediye ekiplerinin gözetiminde yıkılıyor.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüme ilişkin kanunla bölgesinde depreme karşı önlemlerin hızlandırıldığını belirtti.

Akgün, 1999 depremi yaşandığında belediye başkanı olduğunu kaydederek, "2000'den itibaren yolumuza koyulduk, önce planlarımızı değiştirdik. Afet İşleri Daire Başkanlığı ve bilim insanlarıyla, üniversitelerle beraber, Büyükçekmece'nin zeminine göre planlar oluşturuldu. Sonra kentsel dönüşüm kanunu ile birlikte bölgemizdeki depreme karşı önlem hızlandırıldı." ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece'de hedefinin depremde vatandaşların burnunun kanamasını engellemek olduğuna dikkati çeken Akgün, "Belediye, vatandaş ve müteahhit üçgeninde 48 bin konutumuzu yenileyerek şu ana kadar hem 200 binden fazla vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağladık hem de onları depreme dayanıklı evlerine taşıdık. Önümüzde bir yüzde 30-35'lik kısım kaldı." değerlendirmesinde bulundu.