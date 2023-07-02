Bayram haftası nedeniyle birçok kanalda yerli ve yabancı filmler ekranlara geliyor. Bugün TRT 1'de yayınlanacak olan film ise Büyükbaba İle Savaş oldu. Peki, Büyükbaba İle Savaş filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Büyükbaba İle Savaş filmi nerede çekildi, hangi ülke yapımı, kaç yılında çıktı? Büyükbaba İle Savaş oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

Büyükbaba İle Savaş filminin detayları merak edildi. Peki, Büyükbaba İle Savaş filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Büyükbaba İle Savaş filmi nerede çekildi, hangi ülke yapımı, kaç yılında çıktı? İşte bilgiler...

BÜYÜKBABA İLE SAVAŞ FİLMİ HANGİ YIL ÇIKTI?

Büyükbaba ile Savaş, Robert Kimmel Smith'in aynı adlı romanına dayanan, Tom J. Astle ve Matt Ember tarafından yazılan, Tim Hill tarafından yönetilen 2020 Amerikan aile komedi filmidir.

BÜYÜKBABA İLE SAVAŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Büyükbabasının yanlarına taşınacağı için heyecanlı olan Peter'ın bu coşkusu, dedesinin gelip odasına yerleşmesi ile biter. Çatı katına taşınmak zorunda kalan Peter, dedesini sevmektedir ama odasını da geri istemektedir. Bu durumdan tek çıkar yol dedesine karşı bir savaş açmaktır. Arkadaşlarının da yardımı ve çeşitli planlarla odasını geri almaya çalışan Peter'ın bilmediği şey ise dedesinin göründüğünden daha zorlu olduğu ve onun da bazı planlarının olduğudur.

BÜYÜKBABA İLE SAVAŞ FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Robert De Niro

Oakes Fegley

Christopher Walken

Uma Thurman

Rob Riggle

Jane Seymour

Laura Marano

Cheech Marin

Poppy Gagnon

Colin Ford

Isaac Kragten

Faizon Love

T.J. McGibbon

Juliocesar Chavez

Joe Gelchion

Drew Scheid

Veronica Alicino

Heather Johansen

Kendrick Cross

Rutanya Alda

James Martin Kelly

Jeremy Childs

Clayton English

Eddie Fiola

Suehyla El-Attar

Ted Huckabee

Lydia Styslinger

Saundra Dunson-Franks

Larry Rippenkroeger

Joanie Stewart

Debi Kimsey

Leon Lamar

Owen D. Stone

Joshua Childs

Isaac Tillman

Cameron Worthen

Max Jenkins

Eugene Levy

Marisa Tomei

Emma Jonnz

Daniel Martínez