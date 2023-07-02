Büyükbaba İle Savaş filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Büyükbaba İle Savaş filmi nerede çekildi, hangi ülke yapımı, kaç yılında çıktı?
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Bayram haftası nedeniyle birçok kanalda yerli ve yabancı filmler ekranlara geliyor. Bugün TRT 1'de yayınlanacak olan film ise Büyükbaba İle Savaş oldu. Peki, Büyükbaba İle Savaş filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Büyükbaba İle Savaş filmi nerede çekildi, hangi ülke yapımı, kaç yılında çıktı? Büyükbaba İle Savaş oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...
Büyükbaba İle Savaş filminin detayları merak edildi. Peki, Büyükbaba İle Savaş filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Büyükbaba İle Savaş filmi nerede çekildi, hangi ülke yapımı, kaç yılında çıktı? İşte bilgiler...
Büyükbaba ile Savaş, Robert Kimmel Smith'in aynı adlı romanına dayanan, Tom J. Astle ve Matt Ember tarafından yazılan, Tim Hill tarafından yönetilen 2020 Amerikan aile komedi filmidir.
Büyükbabasının yanlarına taşınacağı için heyecanlı olan Peter'ın bu coşkusu, dedesinin gelip odasına yerleşmesi ile biter. Çatı katına taşınmak zorunda kalan Peter, dedesini sevmektedir ama odasını da geri istemektedir. Bu durumdan tek çıkar yol dedesine karşı bir savaş açmaktır. Arkadaşlarının da yardımı ve çeşitli planlarla odasını geri almaya çalışan Peter'ın bilmediği şey ise dedesinin göründüğünden daha zorlu olduğu ve onun da bazı planlarının olduğudur.
Robert De Niro
Oakes Fegley
Christopher Walken
Uma Thurman
Rob Riggle
Jane Seymour
Laura Marano
Cheech Marin
Poppy Gagnon
Colin Ford
Isaac Kragten
Faizon Love
T.J. McGibbon
Juliocesar Chavez
Joe Gelchion
Drew Scheid
Veronica Alicino
Heather Johansen
Kendrick Cross
Rutanya Alda
James Martin Kelly
Jeremy Childs
Clayton English
Eddie Fiola
Suehyla El-Attar
Ted Huckabee
Lydia Styslinger
Saundra Dunson-Franks
Larry Rippenkroeger
Joanie Stewart
Debi Kimsey
Leon Lamar
Owen D. Stone
Joshua Childs
Isaac Tillman
Cameron Worthen
Max Jenkins
Eugene Levy
Marisa Tomei
Emma Jonnz
Daniel Martínez