Büyükbaba İle Savaş filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Büyükbaba İle Savaş filmi nerede çekildi, hangi yıl çıktı, hangi ülke yapımı? - Haberler

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Büyükbaba İle Savaş filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Büyükbaba İle Savaş filmi nerede çekildi, hangi yıl çıktı, hangi ülke yapımı?

Büyükbaba İle Savaş filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Büyükbaba İle Savaş filmi nerede çekildi, hangi yıl çıktı, hangi ülke yapımı?

Bugün TRT 1'de Büyükbaba İle Savaş filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Büyükbaba İle Savaş konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Büyükbaba İle Savaş filmi nerede çekildi, hangi yıl çıktı, hangi ülke yapımı? merak ediyor. İşte detaylar...

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Büyükbaba İle Savaş filminin konusu nedir? Büyükbaba İle Savaş filminin oyuncuları kimlerdir? Büyükbaba İle Savaş filmi hangi ülke yapımı?

Büyükbaba ile Savaş, Robert Kimmel Smith'in aynı adlı romanına dayanan, Tom J. Astle ve Matt Ember tarafından yazılan, Tim Hill tarafından yönetilen 2020 Amerikan aile komedi filmidir.

Büyükbaba İle Savaş filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Büyükbaba İle Savaş filmi nerede çekildi, hangi yıl çıktı, hangi ülke yapımı?

Büyükbabasının yanlarına taşınacağı için heyecanlı olan Peter'ın bu coşkusu, dedesinin gelip odasına yerleşmesi ile biter. Çatı katına taşınmak zorunda kalan Peter, dedesini sevmektedir ama odasını da geri istemektedir. Bu durumdan tek çıkar yol dedesine karşı bir savaş açmaktır. Arkadaşlarının da yardımı ve çeşitli planlarla odasını geri almaya çalışan Peter'ın bilmediği şey ise dedesinin göründüğünden daha zorlu olduğu ve onun da bazı planlarının olduğudur.

Robert De Niro

Oakes Fegley

Christopher Walken

Uma Thurman

Rob Riggle

Jane Seymour

Laura Marano

Cheech Marin

Poppy Gagnon

Colin Ford

Isaac Kragten

Faizon Love

T.J. McGibbon

Juliocesar Chavez

Joe Gelchion

Drew Scheid

Veronica Alicino

Heather Johansen

Kendrick Cross

Rutanya Alda

James Martin Kelly

Jeremy Childs

Clayton English

Eddie Fiola

Suehyla El-Attar

Ted Huckabee

Lydia Styslinger

Saundra Dunson-Franks

Larry Rippenkroeger

Joanie Stewart

Debi Kimsey

Leon Lamar

Owen D. Stone

Joshua Childs

Isaac Tillman

Cameron Worthen

Max Jenkins

Eugene Levy

Marisa Tomei

Emma Jonnz

Daniel Martínez

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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