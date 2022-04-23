Büyükada'da metrelerce elektrikli araç kuyruğu oluştu - Haberler

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Büyükada'da metrelerce elektrikli araç kuyruğu oluştu

İhlas Haber Ajansı - Şükrü Abanoz - Genel
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Büyükada'da metrelerce elektrikli araç kuyruğu oluştu İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasını fırsat bilen vatandaşlar, Büyükada'ya akın etti.

Büyükada'da metrelerce elektrikli araç kuyruğu oluştu

İSTANBUL - İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasını fırsat bilen vatandaşlar, Büyükada'ya akın etti. Adayı gezmek isteyenler, elektrikli araçların önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar, hafta sonu tatilini de fırsat bilerek Büyükada'ya akın etti.23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nda bazı vatandaşların çocuklarıyla birlikte adaya geldiği görüldü. Adada gezmek isteyenler elektrikli araçlara binebilmek için araçların önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların sırada beklediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Şükrü Abanoz - Genel

Genel, Yerel, Haberler

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