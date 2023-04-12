Büyük Türkiye Partisi genel başkanı kimdir? Hüseyin Durmaz kimdir, kaç yaşında? Büyük Türkiye Partisi genel başkanı Hüseyin Durmaz biyografisi!

Büyük Türkiye Partisi Genel Başkanı Durmaz, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığında yaptığı açıklamada, daha önce YSK'ye verdikleri milletvekili aday listesini geri çektiklerini söyledi. Büyük Türkiye Partisi'nin genel başkanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Büyük Türkiye Partisi genel başkanı kimdir? Hüseyin Durmaz kimdir, kaç yaşında? İşte, Büyük Türkiye Partisi genel başkanı Hüseyin Durmaz biyografisi!

HÜSEYİN DURMAZ KİMDİR?

Hüseyin Durmaz, 1952 yılında Konya'da dünyaya gelmiştir. Lise eğitimine İzmir Atatürk Lisesi'nde başlayan Durmaz, daha sonra akşam lisesine geçerek burada eğitimini tamamlamıştır. Liseden mezun olduktan sonra gıda sektöründe işe başlamıştır. Gıda sektöründe çalışmalarından sonra inşaat sektörüne geçiş yapan Durmaz, birçok inşaat çalışmalarında bulunmuştur. 1991 yılında Ege Bölgesi Basın Birliği'ni kuran Hüseyin Durmaz, şimdilerde Haber Yedigün ve Ege Yeniyüzyıl Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğini yapmaktadır.

Büyük Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Durmaz, 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sundukları aday listesini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı desteklemek için geri çektiklerini bildirmiştir.