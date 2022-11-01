Süleyman Soylu, Kasım ayında Düzce depreminin 23. yıl dönümünde ve depremin gerçekleştiği saatte ülkece tatbikat yapılacağını duyurdu. Bu büyük tatbikatın ne zaman yapılacağını ve saatini vatandaşlarımız merak ediyor. Peki, Büyük tatbikat ne zaman, saat kaçta? Türkiye deprem tatbikatı ne zaman yapılacak?

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Süleyman Soylu İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen "Afet İletişim Çalıştayı"nda açıklamalarda bulundu. Soylu, Düzce depreminin 23. yıl dönümünde ve depremin gerçekleştiği saatte ülkece tatbikat yapılacağını açıkladı. Peki, Büyük tatbikat ne zaman, saat kaçta? Türkiye deprem tatbikatı ne zaman yapılacak? İşte detaylar haberimizde...

BÜYÜK TÜRKİYE DEPREM TATBİKATI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Süleyman Soylu İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen "Afet İletişim Çalıştayı"nda konuştu. Afet anlarında ve sonrasında yapılacak çalışmalar için bilgilendirmeler yapan Soylu, 12 Kasım'da Düzce depreminin 23. yıl dönümünde ve depremin gerçekleştiği saatte ülkece tatbikat yapılacağını duyurdu.

"18.57'DE TATBİKAT YAPILACAK"

Soylu, ülkece yapılacak tatbikat konusunda "Düzce depreminin yıl dönümünde 18.57'de ülkece tatbikat yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek." dedi.