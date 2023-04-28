Büyük Şefler halka arz ne zaman işlem görecek? BigChefs halka arz hisse kodu ne, ne zaman işlem görecek? BigChefs halka arz hisse fiyatı ne?

Büyük Şefler halka arz gündemde yer alıyor. Halka arz takip eden vatandaşlar Büyük Şefler halka arz hangi bankalarda var? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Büyük Şefler halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise BigChefs halka arz ne zaman? Büyük Şefler halka arz hisse kodu ne, ne zaman işlem görecek? Büyük Şefler halka arz hisse fiyatı ne? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...