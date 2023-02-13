Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Büyük İstanbul depreminden hangi ilçeler etkilenecek?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem 10 ilde yıkımlara neden olurken binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Gözler beklenen Büyük İstanbul depremine çevrildi. Peki, büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Büyük İstanbul depremi kaç şiddetinde olacak? Büyük İstanbul depreminden hangi ilçeler etkilenecek? Konuyla ilgili açıklama dünyaca ünlü Bilim insanı Prof.Dr.Naci Görürden geldi. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Türkiye'yi yasa boğan binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği. Kahramanmaraş depremi ardından, İstanbul depremi için merak başladı. Büyük İstanbul depremler öncesinde önlemini almak isteyen vatandaşlar İstanbul depreminin şiddeti ,ne zaman gerçekleşeceği ve İstanbul'da hangi ilçelerin depremden etkileneceğini merak ederken beklene açıklama Dünyaca ünlü Türk Bilim adamı, Akademisyen Prof.Dr.Naci Görürden geldi. Peki, Büyük İstanbul depremi kaç şiddetinde olacak? Büyük İstanbul depremi hangi ilçeleri etkileyecek? Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Detaylar haberimizde...

BÜYÜK İSTANBL DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLACAK?

Büyük İstanbul depremi hakkına önemli açıklamada bulunan Prof.Dr.Naci Görür İstanbul'da beklene deprem hakkında şu açıklamayı yaptı. "İstanbul'da en fazla 7.5 bekliyoruz. İstanbul'da daha küçük deprem beklememize rağmen, İstanbul'da hasar Maraş'tan daha fazla olur. Diğer yandan Maraş'ta da hasarın epey fazla olacağını üzülerek tahmin ediyorum, inşallah yanılırım ama açıklanınca göreceğiz" ifadelerine konuşmasında yer verdi.

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ HANGİ İLÇELERİ ETKİLEYECEK?

AFAD tarafından yayınlana Türkiye'nin fay hatta haritasına göre birinci derece riskli ilçeler, Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak öne çıkıyor.

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK?

İstanbul'da depremin daha şiddetli olacağını ve hasarın daha çok olacağının altını çizen Prof.Dr.Naci Görür İstanbul'da beklenen depremin ne zaman gerçekleştireceği konusunda önemli açıklamalıda bulundu. Prof.Dr.Naci Görür açıklamaları şu şekilde: "İstanbul'da hasarın daha fazla olacağını belirten Prof. Dr. Naci Görür "İstanbul'da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce 'Maraş'tan endişe ediyoruz' diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum. Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum. Ancak Maraş depremi beklediğimiz Marmara depreminden daha büyük. İstanbul'da en fazla 7.5 bekliyoruz. İstanbul'da daha küçük deprem beklememize rağmen, İstanbul'da hasar Maraş'tan daha fazla olur. Diğer yandan Maraş'ta da hasarın epey fazla olacağını üzülerek tahmin ediyorum, inşallah yanılırım ama açıklanınca göreceğiz" ifadelerine konuşmasında yerr verdi.