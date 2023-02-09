Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğündeki deprem bir çok ilde hissedildi. Depremin ardından sosyal medya üzerinden İstanbul ve çevresinde depremin olup olmayacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Büyük İstanbul depremi kaç şiddetinde olacak? İstanbul'da en son deprem ne zaman oldu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler....

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik ve 7.6 Lık depremler 10 ilde büyük hasalar bıraktı. Deprem bilançosunun her gecen gün bilançosu ağırlaşırken AFAD ekipleri deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. Deprem bilimcileri Doğu Anadolu Fay hattının Kuzey Anadolu fay hattını etkileyebileceği yönünde tahinlerde bulundu. Akılara Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Sorusu geldi. Peki, Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Büyük İstanbul depremi kaç şiddetinde olacak? İstanbul'da en son deprem ne zaman oldu? Detaylar haberimizde...

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLACAK?

Deprem bilimcilerine göre İstanbul'da beklenen depremin şiddeti 7.7 ve 8.00 şiddetinde meydana gelmesi bekleniliyor. depremin ne zaman olacağı yönünde henüz net bir tarih bilinmezken deprem bilimcileri büyük İstanbul depreminin 2025 -2045 yılları arasında gerçeklemesini öne sürüyor. Marmara denizinin ortasından gecen fay hattının çatlaması halinde bölgeye büyük zarar vereceği tahmin ediliyor.

İSTANBULDA EN SON DEPREM NE ZAMAN OLDU?

1509 Büyük İstanbul depremi, 10 Eylül 1509 tarihinde merkez üssü Marmara Denizi'nin kuzeydoğusu olan, 7.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem. Tarihsel kayıtlara göre deprem sonucunda Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'te 4000 ila 13000 arasında kişi hayatını kaybetti, 10000'den fazla kişi yaralandı, yaklaşık 1070 hane yıkıldı ve binlerce yapı ağır hasar aldı. Ayrıca depremin ardından oluşan ve yüksekliği bazı yerlerde 6 metreyi aşan tsunami dalgaları şehrin surlarını aşarak güzergahı üzerindeki semtlere ağır hasar verdi. En büyük yıkımın İstanbul'da olduğu depremin etkisi Bolu'dan Edirne'ye kadar hissedildi.

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ HANGİ İLÇELERİ ETKİLEYECK?

Haritada fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler, Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak öne çıkıyor.Ayrıca deprem blgedeki diğer ileride etkilemesi belleniliyor.