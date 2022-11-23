Büyük İstanbul depremi ne zaman bekleniyor merak ediliyor. Düzce'de dün gece saatlerinde yaşanan depremin ardından akıllara yakınlarda gerçekleşmesi beklenen Büyük İstanbul depremini getirdi. Peki, Büyük İstanbul depremi ne zaman bekleniyor? Büyük İstanbul depremi ne zaman olur? Büyük İstanbul depremi tarihi belli mi? İşte detaylar...

Büyük İstanbul depremi ne zaman olur? Düzce'de dün gece saatlerinde yaşanan depremin ardından akıllara yakınlarda gerçekleşmesi beklenen Büyük İstanbul depremini getirdi. Peki, Büyük İstanbul depremi ne zaman bekleniyor? Büyük İstanbul depremi ne zaman olur? Büyük İstanbul depremi tarihi belli mi? Detaylar haberimizde...

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ TARİHİ YAKLAŞIYOR MU?

Kandilli Rasathanesi'nde görevli Doç. Dr. Doğan Kalafat, Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depreminin beklenen büyük İstanbul depremini etkilemeyeceğini belirtti. Kalafat, "Bu deprem Kuzey Anadolu Fayı'nın ana parçası üzerinde olan bir deprem değil. İstanbul için beklediğimiz Kuzey Anadolu Fayı'nın ana parçalarında olması" diye konuştu.

"DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 6 OLARAK VERDİK"

Doğan Kalafat, "Orta büyüklükte yaşanan bir deprem oldu. Depremin büyüklüğünü 6 olarak verdik. Depremin kaynağı Sarıdere Köyüne çok yakın. Bu bölgede bildiğiniz üzere Kuzey Anadolu Fayı'nın ana segmentleri kuzeyde ama güneyde de bu depremin olduğu yerde tahliye kırıklar tabir ettiğimiz zon içerisinde kalan küçük parçalar var. Bunlar aktif değil. Bu deprem o bölgede olan doğu-batı doğrultudaki kırığın çalışması sonucunda meydana gelmiştir.

"BÜYÜK BİR DEPREM OLASILIĞI, RİSKİ ÇOK DÜŞÜKTÜR"

Ana şok 6 büyüklüğündedir. Ana şok sonrasındaki süreç bizim için olumludur. Artçılar gayet güzel devam etmekte. Artçıların zaman içerisinde hem büyüklükleri hem de sıkılıkları azalarak devam edecektir. 8 kilometrelik uzunluğundaki bu fay parçası ana depremde kırılmıştır. Enerjisi boşalmıştır. Bunun dışında orada daha büyük bir deprem olasılığı riski çok düşüktür.

"DEPREM BİLİNCİ MAALESEF TAM MANASIYLA OLUŞTURULAMADI"

Bugün 40'a yakın artçı aldık. Takip ediyoruz. Dolayısıyla en yakın yerleşim yeri olan Sarıdere Köyü olduğu için muhtemelen eğer kerpiç evler varsa bunlarda hasar olabilir. Onun dışında normalde depreme dayanıklı binalarda hasar beklenmemesi lazım. Vatandaşlarımızın artçı süreçlerini panik yapmadan sakin bir şekilde karşılamaları gerekir. Benim de edindiğim bilgilerde özellikle vatandaşlarımız panik yaptığından dolayı yaralanmalar var. Halen deprem bilinci maalesef tam manasıyla oluşturulamadı. Dolayısıyla vatandaşlarımız deprem anı ve sonrasında panik halinde oluyor." dedi.

"DÜZCE'DE YAŞANAN DEPREM İSTANBUL'U ETKİLEMEZ"

Doç. Dr. Doğan Kalafat şöyle devam etti; "İstanbul depremini takip ediyoruz. Bildiğiniz gibi Marmara'da iki sismik boşluk var. Sismik boşluğun hangisinin kırılacağına daha bilmiyoruz ama Marmara Bölgesi'ndeki 7 il ve ilçelerin tamamı bu depremlerden etkilenecek. Marmara Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlarımızın deprem bilinci yüksek bir toplum haline gelebilmesi lazım. Düzce'de yaşanan deprem İstanbul'u etkilemez. Bu deprem Kuzey Anadolu Fayı'nın ana parçası üzerinde olan bir deprem değil. İstanbul için beklediğimiz Kuzey Anadolu Fayı'nın ana parçalarında olması."

BÜYÜK DEPREMLER NEDEN GECE OLUR?

Düzce'de gece saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki büyük depremler neden çoğunlukla gece oluyor? Bu sorunun bilimsel bir açıklaması olmasa da bazı uzmanlar bakın bunun sebebini nasıl anlatıyor.

DEPREMLER NEDEN ÇOĞUNLUKLA GECE SAATLERİNDE OLUYOR?

Deprem gerçeği bir kez daha acı yüzünü bizlere gösterirken herkesin aklına ise aynı soru geldi: Büyük depremler neden çoğunlukla gece oluyor? Bilimsel olmasa da uzmanlar bu sorunun yanıtını belli bir çerçevede veriyor. Güneş'in çekim gücünün etkisiyle Dünya'nın gece bölümü büyük bir baskı altındayken, gündüz kısmı gevşek konumdadır. Bu sebeple depremlerin genelde gece olduğu ve aşırı basınca dayanamayıp kırıldığı tahmin ediliyor. Fizikçiler de Güneş ve Ay tutulmalarında da çekim gücü çok arttığı için deprem yaşanmasının olası olduğunu belirtiyor.

"BEKLENEN BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ DEĞİL"

Deprem sonrası akıllara gelen bir başka soru ise "Düzce depremi beklenen İstanbul depremini tetikler mi?" oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Deprem Uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy yüreklere su serpti. Ersoy, "Deprem aslında aynı fay hattı üzerinde. Ancak Marmara'da beklenen büyük depremi tetiklemesi mümkün değil. Zaten Marmara'nın kendi içinde bir potansiyeli var. Eninde sonunda büyük bir deprem olacak orada. Fakat Düzce depreminin onu tetiklemesi mümkün değil. Birbirlerini tetiklemesi mümkün değil." dedi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ