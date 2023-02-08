İstanbul depremi ne zaman bekleniyor merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli 10 il yaşanan ve binlerce insanın hayatını kaybettiği deprem faciasının ardından akıllara beklenen büyük İstanbul depremini getirdi. Peki, Büyük İstanbul depremi ne zaman bekleniyor? Marmara depremi ne zaman olacak? İstanbul depremi kaç şiddetinde olacak? İstanbul depremi ne zaman, hangi yıl olacak?

İstanbul'da deprem olacak mı? İstanbul'da deprem bekleniyor mu?

İstanbul depremi ne zaman bekleniyor? Kahramanmaraş merkezli 10 il yaşanan ve binlerce insanın hayatını kaybettiği deprem faciasının ardından akıllara beklenen büyük İstanbul depremini getirdi. Peki, Büyük İstanbul depremi ne zaman bekleniyor? Marmara depremi ne zaman olacak? İstanbul depremi kaç şiddetinde olacak? İstanbul depremi ne zaman, hangi yıl olacak? İşte detaylar...

İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN BEKLENİYOR?

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve büyük bir yıkıma neden olan depremi 3 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran 'deprem kahini' lakaplı ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, bir video yayınlayarak 13-14 Şubat tarihlerine dikkat çekti.

13-14 ŞUBAT TARİHLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamasının devamında 5-6 şiddetinde artçı sarsıntıların Türkiye'de devam edeceğini belirten Hoogerbeets, "10 Şubat tarihinde de sismik dalgalar bekliyorum. Fakat bunun şiddetli olmayacağını tahmin ediyorum. Şubat ayının ortası olan 13-14 şubat tarihleri arasında ay geometrisinin oluştuğunu görüyoruz. bu biraz daha kritik olabilir" şeklinde konuştu.

7.6'LIK DEPREM İÇİN DE UYARDI

Kahramanmaraş depremini önceden bilen Hoogerbeets, 7.6 şiddetindeki depremden önce de "Güçlü sarsıntılar devam eder" uyarısında bulundu. Bu uyarının hemen ardından Kahramanmaraş'ta 7.6'lık bir deprem daha meydana geldi.

İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK?

Depremin önceden tahmin edilebileceği iddiaları gündeme gelmesinin ardından AFAD resmi bir açıklama yayınladı. AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir depremin gün ve saat verilerek önceden kestirilmesi günümüz teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri takip etmeleri rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

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