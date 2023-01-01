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Büyük ikramiye tam bilete mi çıktı? Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile, hangi bilete çıktı?

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Büyük ikramiye tam bilete mi çıktı? Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile, hangi bilete çıktı?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde heyecan sona erdi. 200 milyon liralık büyük ikramiye "6530303" numaralı bilete isabet etti. Amorti rakamları ise "0", "6" oldu. Peki, Büyük ikramiye tam bilete mi çıktı? Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile, hangi bilete çıktı?

Milli Piyango'nun 12.30'da başlayan çekilişleri tamamlandı. Kanal D ekranlarında canlı olarak yayınlanan büyük ikramiye ve amorti çekilişlerinin ardından heyecan sona erdi. Merak edilenler arasında ise Büyük ikramiye tam bilete mi çıktı? Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile, hangi bilete çıktı? soruları yer aldı.

200 milyon liralık büyük ikramiye 4 çeyrek bilete çıktı. İkramiye Giresun Merkez, İstanbul Şişli, Bursa Osmangazi ve online olarak alınan bilete isabet etti. 4 talihli 200 milyon liralık ikramiyeyi bölüşecek. Kişi başı 50'şer milyon lira verilecek.

Milli Piyango'nun 12.30'da başlayan çekilişleri tamamlandı. Kanal D ekranlarında canlı olarak yayınlanan büyük ikramiye ve amorti çekilişlerinin ardından heyecan sona erdi. Amortinin ardından 200 milyon liralık büyük ikramiye için çekiliş yapıldı. İlk "1966307" rakamları çıkarken, bu numaralı biletin satılmaması nedeniyle "dağıtım garantili" olan çekiliş yeniden gerçekleştirildi. İkinci kez yapılan çekilişte büyük ikramiye "6530303" numaralı bilete isabet etti.

Milli Piyango'da 20 milyon TL, 2 milyon TL, 1 milyon TL ve 500 bin TL'lik çekilişler de gerçekleştirildi. İşte sırasıyla kazandıran numaralar;

5424303, 5839489

0256035, 0341678, 0357483, 0528624, 1404769, 2271176, 3266702, 3439448, 5323047, 8223019

1039531, 1144595, 1225572, 1970525, 2008962, 2308330, 2351908, 2469708, 2787105, 3492628,3697011, 5093765, 5385056, 5977975, 5986604, 6365391, 6650782, 7815352, 8287797, 8574583

0125832, 0284345, 0934037, 1176234, 1570328, 1921644, 2069299, 2169369, 4219987, 4238110,4480875, 5152250, 5405757, 5576690, 5600539, 5752451, 5850966, 5945516, 6363086, 6406679,6666460, 6977549, 7247036, 7692503, 7730621, 7844859, 8661989, 8828675, 9071714, 9624096

Sayısal loto, süper loto, şans topu ve on numara çekiliş sonuçları

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