Milli piyangonun hangi numaralarının kazandığı merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından milli piyangonun kazanan numarası araştırılıyor. Peki, Büyük ikramiye kime çıktı? Milli piyangoyu kazanan belli oldu mu? Milli piyango biletini kim kazandı? İşte detaylar...

Milli piyango kime çıktı? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Büyük ikramiye çekilişini kazanan numara araştırılıyor. Yılbaşı Milli piyango biletinin sonucu merak konusu oldu. Yılbaşı biletinin sorgulama ekranı araştırılmakta. Peki, Büyük ikramiye kime çıktı? Milli piyangoyu kazanan belli oldu mu? Milli piyango biletini kim kazandı? Detaylar haberimizde...

MİLLİ PİYANGO HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

MP TV'den canlı olarak yayınlanacak olan Milli Piyango yılbaşı sonuç sorgulamak için Milli Piyango Online web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

BÜYÜK İKRAMİYE KİME ÇIKTI?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde heyecan sona erdi. 200 milyon liralık büyük ikramiye "6530303" numaralı bilete isabet etti. Amorti rakamları ise "0", "6" oldu.

GEÇEN SENE BÜYÜK İKRAMİYE NE KADARDI?

31 Aralık 2022 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinin ödül tablosu aşağıdaki gibidir. Geçtiğimiz yıl yapılan çekiliş ile birlikte şanslı il geçen yıl İzmir olmuştu. 31 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Milli Piyango Çekilişi sonrası 1 kişi 30 milyon TL'yi kazandı. 120 milyon TL, 9- 8- 7- 6- 0- 6- 6 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti.