Başrollerinde Mel Gibson, Josh Duhamel ve Elisha Cuthbert'ın yer aldığı "Büyük Haydut" filmi Kanal D'de. Büyük Haydut konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Büyük Haydut filmi nerede çekildi, ne zaman, hangi yıl yapımı? Büyük Haydut oyuncu kadrosu sizlerle...

BÜYÜK HAYDUT FİLMİ KONUSU NE?

Robert hapishaneden kaçan suçludur. Adamın hapse girmesinin arkasında oldukça fazla suç yatmaktadır. Robert hapishaneden kaçmayı başardıktan sonra sınırı da geçer burada rahat bir şekilde yaşamaya başlamak ister. Kaçtıktan sonra Kanada'ya giden Robert burada kendisine yeni bir kimlikte çıkarmıştır. Robert burada yeni bir yaşama başladığına etrafındaki çoğu kişiyi ikna etmiştir. Ama peki bu gerçekten doğru mudur? Dışardan görünen şey Robert'ın bir kadına âşık olup onunla evlendikten sonra düzgün bir hayata başladığı ve aynı zamanda da artık bir güvenlik danışmanı olarak çalışmaktadır. Ama dışardan görünenler bu iken Robert eski hayatına devam edip suç işlemeye devam etmiştir. Bu şekilde dışarıya kapalı bir yaşam sürerken toplam 59 banka ve kuyumcu daha soymayı başarmıştır. Robert bir gün bu karmakarışık hayatına devam ederken Tommy isimli adamla tanışır. Tommy ile tanışması Robert'ın hayatını daha da karmaşıklaştır.

BÜYÜK HAYDUT FİLM OYUNCULARI KİMLERDİR?

Josh Duhamel

Mel Gibson

Elisha Cuthbert

Nestor Carbonell

Swen Temmel

Keith Arthur Bolden

Dylan Flashner

Olivia d'Abo

Michael H. Cole

Claire Bronson

Eric J. Little

Jessica Luza

Rachael Markarian

Leander Suleiman

Ian Hoch

Lorenzo Yearby

Chiara D'Ambrosio

Jacobi Hollingshed

BÜYÜK HAYDUT HANGİ ÜLKE YAPIMI, NE ZAMAN ÇIKTI?

Büyük Haydut filmi 2022 yapımı polisiye türünde bir filmdir.