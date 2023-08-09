Büyük Haydut konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Büyük Haydut filmi nerede çekildi, ne zaman, hangi yıl yapımı? Büyük Haydut oyuncu kadrosu!
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Bugün Kanal D'de Büyük Haydut filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce film hakkında detaylar merak edildi. Peki, Büyük Haydut filminin konusu nedir? Büyük Haydut oyuncu kadrosunda kimler var? Büyük Haydut filmi hangi ülke yapımı, nerede çekilmiştir? İşte film hakkında bilgiler...
Başrollerinde Mel Gibson, Josh Duhamel ve Elisha Cuthbert'ın yer aldığı "Büyük Haydut" filmi Kanal D'de. Büyük Haydut konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Büyük Haydut filmi nerede çekildi, ne zaman, hangi yıl yapımı? Büyük Haydut oyuncu kadrosu sizlerle...
Robert hapishaneden kaçan suçludur. Adamın hapse girmesinin arkasında oldukça fazla suç yatmaktadır. Robert hapishaneden kaçmayı başardıktan sonra sınırı da geçer burada rahat bir şekilde yaşamaya başlamak ister. Kaçtıktan sonra Kanada'ya giden Robert burada kendisine yeni bir kimlikte çıkarmıştır. Robert burada yeni bir yaşama başladığına etrafındaki çoğu kişiyi ikna etmiştir. Ama peki bu gerçekten doğru mudur? Dışardan görünen şey Robert'ın bir kadına âşık olup onunla evlendikten sonra düzgün bir hayata başladığı ve aynı zamanda da artık bir güvenlik danışmanı olarak çalışmaktadır. Ama dışardan görünenler bu iken Robert eski hayatına devam edip suç işlemeye devam etmiştir. Bu şekilde dışarıya kapalı bir yaşam sürerken toplam 59 banka ve kuyumcu daha soymayı başarmıştır. Robert bir gün bu karmakarışık hayatına devam ederken Tommy isimli adamla tanışır. Tommy ile tanışması Robert'ın hayatını daha da karmaşıklaştır.
- Josh Duhamel
- Mel Gibson
- Elisha Cuthbert
- Nestor Carbonell
- Swen Temmel
- Keith Arthur Bolden
- Dylan Flashner
- Olivia d'Abo
- Michael H. Cole
- Claire Bronson
- Eric J. Little
- Jessica Luza
- Rachael Markarian
- Leander Suleiman
- Ian Hoch
- Lorenzo Yearby
- Chiara D'Ambrosio
- Jacobi Hollingshed
Büyük Haydut filmi 2022 yapımı polisiye türünde bir filmdir.