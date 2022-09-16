Büyük Göç filmi bu akşam Star TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Christian Bale, Joel Edgerton, Aaron Paul gibi isimlerin yer aldığı Büyük Göç filmi 5 Aralık 2014 yılında vizyona girdi. Peki, Büyük Göç konusu nedir? Büyük Göç oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...

BÜYÜK GÖÇ FİLMİ KONUSU

Musa ve Ramses, Mısır hükümdarı ailede birlikte yetişirler. Aralarında kan bağı olmasa da birbirlerine son derece yakın iki kardeş gibidirler. Ramses sonunda firavun olur ve Musa'yı da en güvendiği danışmanı ve komutanı yapar. Ancak Ramses, küçükken bir nehrin kenarında bulunan Musa'nın İbrani olduğunu öğrendiğinde kardeşini çölde ölüme terk edecektir. Musa ise piramitlerin yapımında köle olarak çalışmaya zorlanan İbranilerin sesi olmuştur. Bir gün rüyasında tanrının kendisiyle konuştuğunu ve İbranileri özgürleştirmek için yola çıkması gerektiğini görür. Böylece 600.000 köle ile birlikte kırk yıl sürecek uzun bir yolculuğa çıkar. Hedefleri ise 'vaadedilen topraklara' ulaşmaktır...

Ünlü yönetmen Ridley Scott'ın yönetmenliğini yaptığı film, Hz. Musa'nın hayatının önemli dönüm noktalarını konu ediniyor. Tevrat'ın bazı bölümlerinden esinlenerek yazılan hikaye, Musa'nın doğumu ve Mısır kraliyet ailesi tarafından evlat edilişiyle başlıyor. Senaryosunu Bill Collage, Adam Cooper ve Steven Zaillian'ın kaleme aldığı filmin başrollerini Christian Bale, Aaron Paul ve Ben Kingsley paylaşıyor.

BÜYÜK GÖÇ FİLMİ OYUNCU VE KARAKTERLERİ

Christian Bale - Musa

Joel Edgerton - II. Ramses

Aaron Paul - Yeşu

John Turturro - I. Seti

Ben Kingsley - Nun

Sigourney Weaver - Tuya

María Valverde - Sippora

Indira Varma - Başrahibe

Hiam Abbass - Bityah

Kevork Malikyan - Yitro

Anton Alexander - Dathan

Golshifteh Farahani - Nefertari

Ben Mendelsohn - Hegep

Dar Salim - Khyan