Büyük Filistin Mitingi'ni haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Büyük Filistin Mitinginde konuşma yapıyor. Peki, AK Parti Filistin Mitingi canlı yayın hangi kanalda, nasıl ve nereden izlenir? İşte, Büyük Filistin Mitingi canlı izle!

Büyük Filistin Mitingi CANLI izle! 28 Ekim AK Parti Filistin Mitingi canlı yayın hangi kanalda, nasıl ve nereden izlenir?

Büyük Filistin Mitingi canlı izle! Büyük Filistin Mitingi'ni haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Büyük Filistin Mitinginde konuşma yapıyor. Peki, AK Parti Filistin Mitingi canlı yayın hangi kanalda, nasıl ve nereden izlenir? İşte, Büyük Filistin Mitingi canlı izle haberimizde...

BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ CANLI YAYIN

Yüz binlerce kişi İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulme dur demek ve Filistin'e destek için Atatürk Havalimanı'nda toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Büyük Filistin Mitinginde konuşma yapıyor:

MİTİNGE KATILAN PARTİ LİDERLERİ

Mitinge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katılıyor.

"DÜNYA DAHA NE KADAR BEKLEYECEK"

İngiliz müzisyen Yusuf İslam, miting alanındaki kalabalığa yaptığı konuşmada "Hz. İbrahim Aleyhisselam bir siyonist değildi. Siyonizm trajedi sonucunda güçlenmiş bir ideolojidir. Filistinlilerin bununla hiçbir alakası yoktur. Savaşlarda her daim mağdurlar küçük yavrular olmuştur. Uluslararası toplum Saray Bosna'daki kuşatmayı 4 sene izlemişti. Şu anda dünya daha ne kadar bekleyecek" ifadelerini kullandı.

EKİPLER KUŞ UÇURTMUYOR

Miting için giriş ve çıkış noktalarında ile havalimanı çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Miting alanı girişinde vatandaşlar üst ve çanta aramasının ardından içeri girebildi.