AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından "Büyük Filistin Mitingi" düzenlenecek. Mitinge katılmak isteyen vatandaşlar "Filistin Mitingine kimler katılacak? Büyük Filistin Mitingi başladı mı, ne zaman, saat kaçta, nerede?" merak ediliyor. İşte detaylar…

Büyük Filistin Mitingi başladı mı, ne zaman, saat kaçta, nerede? Filistin Mitingine kimler katılacak?

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, mitingin, "İsrail vahşetine dikkat çekmek, özgür Filistin davasına destek olmak" amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi. Peki,Büyük Filistin Mitingi başladı mı, ne zaman, saat kaçta, nerede? Filistin Mitingine kimler katılacak? İşte detaylar…

BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE?

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 28 Ekim Cumartesi günü Atatürk Havalimanı'nda "Büyük Filistin Mitingi" düzenlenecek. Açıklamada, mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın katılımlarının beklendiği bildirildi.

Medya, spor, sanat, iş dünyası ve Filistin diasporasından çok sayıda ismin katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek mitingin ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına açık olacağı aktarılan açıklamada, mitinge İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca vatandaşın katılımının da beklendiği kaydedildi.

FİLİSTİN MİTİNGİNE KİMLER KATILACAK?

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 28 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'de Atatürk Havalimanı'nda "Büyük Filistin Mitingi" düzenlenecek. İsrail'in saldırılarına dikkat çekmek ve Filistin'e destek olmak için gerçekleştirilecek mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Büyük Filistin Mitingi'ne ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın da katılmaları bekleniyor. Medya, spor, sanat, iş dünyası, Filistin diasporasından çok sayıda etkili ismin katılacağı miting, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına açık olacak.

AK PARTİ BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

İsrail'in saldırılarına dikkat çekmek ve özgür Filistin davasına destek amacıyla gerçekleştirilecek mitingle ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Mustafa Şen ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe basın toplantısı düzenledi.

Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayarak konuşmasına başlayan Kabaktepe, Filistin'deki olaylarla ilgili insanı duruşun "Büyük Filistin Mitingi"nde gösterileceğini söyledi.

İsrail-Filistin çatışmasında çözümün diplomasi ve siyasette aranması gerektiğini belirten Kabaktepe, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk günden beri ifade ettiği şekliyle, önce ateşkesin sağlanması, sivil katliamların, sivil ölümlerinin son bulunması, kalıcı barış için masaya oturulması ve insani bir koridorun açılması için her ülkenin uluslararası her kurumun taşın altına elini koyması lazım." dedi.

Cumartesi günü yapılacak büyük mitinge herkesi davet eden Kabaktepe, "Dünyanın birçok yerinden katılım olacak. Sanatçılar, iş insanları, devlet adamları gelecek. Maher Zain, Yusuf İslam ve Ömer Karaoğlu gibi her bölgeden, her ülkeden temsilen belli sanatçılarımızın sahne aldığı bir mitingi yarın birlikte gerçekleştireceğiz." diye konuştu.