Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem; Gaziantep, Adana, Malatya, Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa başta olmak üzere pek çok ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Binlerce insan hayatını kaybetti. Peki, Büyük depremden sonra tekrar büyük deprem olur mu? Deprem bekleniyor mu?

İstanbul, İzmir, Ankara'da deprem bekleniyor mu 2023? 8-9 Şubat bugün ve yarın İstanbul, İzmir, Ankara'da deprem olacak mı, deprem tetiklenir mi?

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Büyük depremden sonra tekrar büyük deprem olur mu? Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem; Gaziantep, Adana, Malatya, Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa başta olmak üzere pek çok ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Binlerce insan hayatını kaybetti. Peki, Büyük depremden sonra tekrar büyük deprem olur mu? Deprem bekleniyor mu? İşte detaylar...

BÜYÜK DEPREMDEN SONRA TEKRAR BÜYÜK DEPREM OLUR MU?

Depremin önceden tahmin edilebileceği iddiaları gündeme gelmesinin ardından AFAD resmi bir açıklama yayınladı. AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir depremin gün ve saat verilerek önceden kestirilmesi günümüz teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri takip etmeleri rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

TEKRAR DEPREM BEKLENİYOR MU?

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve büyük bir yıkıma neden olan depremi 3 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran 'deprem kahini' lakaplı ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, bir video yayınlayarak 13-14 Şubat tarihlerine dikkat çekti.

13-14 ŞUBAT TARİHLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamasının devamında 5-6 şiddetinde artçı sarsıntıların Türkiye'de devam edeceğini belirten Hoogerbeets, "10 Şubat tarihinde de sismik dalgalar bekliyorum. Fakat bunun şiddetli olmayacağını tahmin ediyorum. Şubat ayının ortası olan 13-14 şubat tarihleri arasında ay geometrisinin oluştuğunu görüyoruz. bu biraz daha kritik olabilir" şeklinde konuştu.

7.6'LIK DEPREM İÇİN DE UYARDI

Kahramanmaraş depremini önceden bilen Hoogerbeets, 7.6 şiddetindeki depremden önce de "Güçlü sarsıntılar devam eder" uyarısında bulundu. Bu uyarının hemen ardından Kahramanmaraş'ta 7.6'lık bir deprem daha meydana geldi.