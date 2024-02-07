Büyük Beyaz konusu nedir? Kanal D Büyük Beyaz filmi oyuncuları! Büyük Beyaz nerede, ne zaman çekildi, hangi ülkenin filmi?

Büyük Beyaz nerede, ne zaman çekildi? Büyük Beyaz konusu nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Yönetmenliğini Martin Wilson'un yaptığı ve senaryosunun Michael Boughen'e ait olduğu Büyük Beyaz (Great White) filmi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Peki, Büyük Beyaz filminin orijinal adı nedir? Büyük Beyaz hangi ülkenin filmi? Büyük Beyaz konusu nedir? İşte, Kanal D'de yayınlanan Büyük Beyaz filmi oyuncuları!

BÜYÜK BEYAZ KONUSU NEDİR?

Bir grup eğlenceli zaman geçirmek için deniz uçağı ile uzakta bulunan bir adaya gider. Ancak ekip, adaya vardığında kötü bir sürprizle karşılaşır. Çok geçmeden köpek balıklarının çok da uzaklarında olmadığını fark eden ekip, dönüş yolunda uçaklarının arıza yapmasıyla kendilerini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Grup, suyun altıda insan yiyen köpekbalıklarının bulunduğu kıyının 100 mil ötesinde bir salda mahsur kalır.

BÜYÜK BEYAZ FİLMİ OYUNCULARI

Katrina Bowden - (Kaz)

Aaron Jakubenko - (Charlie)

Te Kohe Tuhaka - (Benny)

Tim Kano - (Minase)

Jason Wilder - (Luke)

BÜYÜK BEYAZ FİLMİ HANGİ ÜLKENİN?

Film, gerilim ve korku türündedir.2021 - Avustralya ,İngiltere ,ABD ortak yapımıdır.