Büyük Aile Çiftliği nerede çekildi? Büyük aile çiftliği ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?

Büyük Aile Çiftliği'nin nerede çekildiği, hangi ülkede olduğu sorusu Belgeseli izleyen seyirci tarafından sıklıkla merakla soruluyor. Devasa bir arazide kocaman bir çiftlik evinde 9 çocuklu bir ailenin doğa ile iç içe binlerce hayvan yetiştirdiğini anlatan belgesel film ilgiyle takip ediliyor.Peki,Büyük aile çiftliği kurgu mu? Büyük aile çiftliği hangi günler hangi kanada yayınlanıyor? Büyük aile belgeseli nerede çekildi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

9 çocuğu olan bir ailenin çiftlik yaşamını anlatan Büyük Aile Çiftliği isimli belgesel izleyicilerin kısa sürede büyük beğenisini kazandı. Belgeselin izleyicileri Büyük aile çiftliği nerede çekildi? Büyük aile çiftliği kurgu mu? Büyük aile çiftliği hangi günler hangi kanada yayınlanıyor? Sorularının yanıtını araştırıyor. İşte konuya dair tüm detaylar haberimizde...

BÜYÜK AİLE ÇİFLİĞİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İngilizce adı "Our Yorkshire Farm" olan Büyük Aile Çiftliği adlı belgesel kuşağı, İngiltere'de çekildi. 2000 dönümlük kırsal arazide yaşayan ailenin 9 çocuğu vardı.

BÜYÜK AİLE ÇİFLİĞİ KURGU MU?

Belgesel seyirciden yoğun ilgi görse de kimi zaman kurgu olduğu iddia ediliyor. Konuyla ilgili net bir bilgi bulunmasa da ekrana aktarılanların tamamen gerçek olduğu söyleniyor.

YORKSHIRE NEREDE?

North Yorkshire, Birleşik Krallık'ın İngiltere ülkesinin Yorkshire ve Humber bölgesinde iki seviyeli bir metropoliten olmayan kontluk ve yine o bölgede ve kısmen Kuzey Doğu İngiltere bölgesinde bulunan tek seviyeli metropoliten olmayan yerel bölge/boroughlar için bir "törensel kontluk "'dur. Fiilen 1974'te kurulmuştur ve 1996'da bazı reorganizasyona uğramıştır. Yüzölçümü 8,654 km² olup İngiltere'de en büyük alanlı törensel kontluktur. Sınırları içinde "Yorkshire Dales" ve "Yorkshire Moors" boş kırları bulunur ve Kuzey Yorkshire'ın alanının %40'ı "milli Parklar" içindedir. North Yorkshire Kontluğu yerel idare merkezi Northallerton kentinde kurulmuştur.

BÜYÜK AİLE ÇİFTLİĞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen Belgesel programı Büyük aile çiftliği her hafta Pazar akşamı saat 20:00'da TRT Belgesel ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.