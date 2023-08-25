Devasa bir arazide kocaman bir çiftlik evinde 9 çocuklu bir ailenin doğa ile iç içe binlerce hayvan yetiştirdiğini anlatan belgesel film ilgiyle takip ediliyor. Peki, Büyük Aile Çiftliği Amanda neden boşandı? Büyük Aile Çiftliği Amanda boşandı mı, sebebi ne?

9 çocuğu olan bir ailenin çiftlik yaşamını anlatan Büyük Aile Çiftliği isimli belgesel izleyicilerin kısa sürede büyük beğenisini kazandı. Belgesel hakkında Büyük Aile Çiftliği Amanda neden boşandı? Sorusu gündeme geldi ve izleyiciler tarafından merak edildi. Devasa bir arazide kocaman bir çiftlik evinde 9 çocuklu bir ailenin doğa ile iç içe binlerce hayvan yetiştirdiğini anlatan belgesel film ilgiyle takip ediliyor. Peki, Büyük Aile Çiftliği Amanda neden boşandı? Büyük Aile Çiftliği Amanda boşandı mı, sebebi ne?

BÜYÜK AİLE ÇİFTLİĞİ AMANDA NEDEN BOŞANDI?

Büyük Aile Çiftliği Amanda ve Clive boşandı. Amanda boşanma hakkında şu ifadeleri kullandı.

"Clive ve ben, ayrılmak gibi zor bir karar verdiğimizi teyit etmekten dolayı üzgünüz. Bu kolay olmadı, ancak ikimiz de bunun ailemizin geleceği için doğru seçim olduğuna inanıyoruz. Artık bir çift olarak, bir numaralı önceliğimiz olan çocuklarımızın mutluluğu ve esenliği ile birlikte çiftlikte ve ortak ebeveyn olarak çalışmaya devam ediyoruz."